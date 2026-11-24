El condenado, en el ejercicio de su profesión como procurador, recibía de manera directa mandamientos de pagos de cantidades que, por diferentes conceptos, les eran entregadas en los juzgados y tribunales.

De acuerdo a la sentencia en este caso no cabe aplicar la atenuante de reparación del daño como reclama el condenado en su recurso de casación.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a 5 años y medio de prisión para un procurador acusado de haberse apropiado durante años de 1,5 millones de euros que los juzgados y tribunales le entregaban para que se lo diera a los clientes.

En una sentencia recogida por Europa Press, la Sala de lo Penal del Supremo desestima el recurso de casación del procurador contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que confirmó la condena a 5 años y medio de cárcel, una multa de 9.600 euros e indemnizaciones a más de una veintena de afectados que van desde los 600 hasta los 700.000 euros y la inhabilitación para ejercer como procurador o abogado durante el tiempo de la condena por los delitos de apropiación indebida y deslealtad profesional.

Los hechos probados por la Audiencia Provincial, y que recoge el Supremo, describen que el condenado, en el ejercicio de su profesión como procurador, se encargaba de la recepción directa de mandamientos de pagos de cantidades que, por diferentes conceptos, les eran entregadas en los juzgados y tribunales y que, a su vez, era el encargado de entregar a sus representados por los medios acordados.

En los últimos años, continúa, el hombre, "actuando con ánimo de obtener un ilícito beneficio económico, comenzó a quedarse para sí mismo diferentes cantidades de dinero que el juzgado o tribunal correspondiente le entregaba a fin de que, a su vez, fueran remitidas a sus mandantes, ocultando estas entregas de dinero a sus representados".

De este modo actuó desde el año 2012, incrementándose de forma superlativa en los siguientes años, "hasta que el descubrimiento, en el año 2019, de esta forma de actuar por parte de varias personas y entidades por él representadas determinaron la presentación de varias querellas y/o denuncias contra él", incide la sentencia, que precisa que el montante final reclamado es cercano a un 1.500.000 euros.

Rechazo al recurso de casasión

Ahora, el Supremo rechaza el recurso de casación del hombre y destaca que, pese a que en el juicio dijo estar arrepentido, no ofreció a los afectados ninguna "explicación del destino de la ingente cantidad económica" apropiada y desviada a su patrimonio ni tampoco "intentó paliar ni reducir en lo más mínimo los daños y perjuicios económicos causados con su conducta defraudatoria". Por ello, la Sala de lo Penal concluye que en este caso no cabe aplicar la atenuante de reparación del daño como reclama el condenado en su recurso de casación.

Tras exponer su jurisprudencia en relación con la atenuante reclamada, explica que los hechos probados no permiten su aplicación "porque no ha habido reparación del daño en modo alguno a la vista de la cantidad apropiada en el ejercicio de su profesión, abusando de la buena fe de los clientes y sin devolver los importes apropiados ni fijar su destino".

Los magistrados añaden que tampoco cabe ampararse en gestiones realizadas con la aseguradora que "debe pagar por la póliza de seguro suscrita por su colegio profesional para que cubra estas responsabilidades", pues "el pago por la aseguradora y el resto de alegaciones" no "computa" para construir la atenuante.

Así, concluyen que el recurrente "no se esforzó económicamente en reparar parcialmente el daño causado, pero tampoco en aminorarlo moralmente, especialmente con determinados perjudicados con recursos económicos escasos".

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