Nueve meses de cárcel por agredir a una sanitaria en la vía pública

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha ratificado la sentencia que condena a nueve meses de prisión a una mujer por las lesiones causadas a una trabajadora sanitaria mientras le prestaba asistencia en la vía pública. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ha confirmado la obligación de la condenada de abonar una multa e indemnización de 600 euros. En su resolución, la Sala ha tenido en cuenta la atenuante de anomalía psíquica.
Los hechos ocurrieron cuando una ambulancia del Servicio de Emergencias Sanitarias acudió a auxiliar a la acusada, que se encontraba tendida en una vía pública de Zaragoza. Durante la asistencia, comenzó a insultar a los dos sanitarios y agredió a la técnico de emergencias, a quien sujetó del cuello, propinó golpes y zarandeó repetidamente hasta que su compañero intervino para frenar la agresión. Posteriormente, durante su traslado al hospital en un vehículo policial, la mujer continuó profiriendo insultos, golpeó el interior del coche y agredió a uno de los agentes.
En el momento de los hechos, constaban en su historial antecedentes de consumo de tóxicos, así como cuadros de ansiedad y trastornos adaptativos y de conducta.