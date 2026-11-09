Nueve meses de cárcel por agredir a una sanitaria en la vía pública

La sentencia no es firme y contra ella puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal Supremo

La acusada profirió insultos y agredió a uno de los agentes cuando la trasladaban al hospital en un vehículo policial.

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha ratificado la sentencia que condena a nueve meses de prisión a una mujer por las lesiones causadas a una trabajadora sanitaria mientras le prestaba asistencia en la vía pública. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ha confirmado la obligación de la condenada de abonar una multa e indemnización de 600 euros. En su resolución, la Sala ha tenido en cuenta la atenuante de anomalía psíquica.

Los hechos ocurrieron cuando una ambulancia del Servicio de Emergencias Sanitarias acudió a auxiliar a la acusada, que se encontraba tendida en una vía pública de Zaragoza. Durante la asistencia, comenzó a insultar a los dos sanitarios y agredió a la técnico de emergencias, a quien sujetó del cuello, propinó golpes y zarandeó repetidamente hasta que su compañero intervino para frenar la agresión. Posteriormente, durante su traslado al hospital en un vehículo policial, la mujer continuó profiriendo insultos, golpeó el interior del coche y agredió a uno de los agentes.

En el momento de los hechos, constaban en su historial antecedentes de consumo de tóxicos, así como cuadros de ansiedad y trastornos adaptativos y de conducta.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos