La Comisión de Venecia se pronunciará en octubre sobre el modelo de elección de los vocales del CGPJ

Debatirá y adoptará un dictamen los días 9 y 10 de octubre a petición de la presidenta del órgano, Isabel Perelló

A petición de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa debatirá y adoptará un dictamen sobre el modelo de elección de los vocales del CGPJ los días 9 y 10 de octubre."

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa abordará en su 114ª sesión plenaria el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España. La solicitud para este debate fue realizada por la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, el pasado 21 de abril.

Esta solicitud se produjo después de que el Pleno del CGPJ aprobara en febrero dos propuestas sobre el modelo de elección de los vocales, una del bloque conservador y otra del progresista. Desde el CGPJ se destacó que ambas propuestas se adaptarían a los estándares europeos y serían igualmente válidas para garantizar la independencia judicial.

El CGPJ también resaltó que estas propuestas reflejan la pluralidad de opiniones existentes en el órgano de gobierno de los jueces. Las propuestas incluyen modelos con la intervención del Parlamento en la elección de los vocales de procedencia judicial y otros sin participación del Legislativo ni del Ejecutivo en ninguna fase del proceso de selección.

El Consejo General acordó elevar ambas propuestas a la Comisión de Venecia para que emita su opinión. Sin embargo, este punto generó fricciones entre los bloques progresista y conservador, con el bloque conservador buscando que la Comisión de Venecia determine si las propuestas se ajustan a los estándares europeos.

