En esta duodécima edición del AuditMeeting ha tomado posesión de su cargo el nuevo presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), Emilio Álvarez, quien coge así el testigo del anterior presidente Carlos Puig de Travy tras 11 años en el cargo.

El Registro de Economistas Auditores (REA) –órgano especializado en materia de auditoría del Consejo General de Economistas de España– celebra hoy y mañana de manera virtual y presencial –con aforo limitado– la 12ª edición del AuditMeeting que ha convocado por estos dos medios a cerca de 1.000 economistas auditores, constituyendo, un año más, el encuentro más representativo del sector.

En el acto de inauguración han participado la subsecretaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Amparo López Senovilla; el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Santiago Durán; el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich; el nuevo presidente del REA, Emilio Álvarez Pérez-Bedia; el presidente de Honor del REA, Lorenzo Lara, y el vicedecano del Colegio de Economistas de Madrid, Alejandro Latorre, quienes han coincidido en señalar que, en la actual coyuntura de implementación de los fondos europeos, la transparencia de nuestras empresas reflejada en su información financiera y no financiera va a ser fundamental, ya que el hecho de tener las cuentas auditadas podrá ser de ayuda a las empresas a la hora de optar a las adjudicaciones de las subvenciones que emanen de la UE y hacer una adecuada utilización de las mismas.

Por ello, desde el REA se ha puesto de manifiesto la especial importancia que cobra en estos momentos la auditoría de cuentas en la vehiculación de los fondos europeos al aportar seguridad sobre la información suministrada por las empresas, ofreciendo así mayores garantías a los destinatarios de la misma (administración, accionistas, trabajadores, entidades bancarias…).

En este sentido, los economistas auditores consideran fundamental que el control de los fondos por parte de los auditores se realice ex ante y ex post, ya que el proceso comprende muchas fases –proyecto, ejecución, recopilación exhaustiva de documentación, justificación…– por lo que se precisan los conocimientos especializados de un economista auditor con objeto de poder dar respuesta a las diferencias de criterio que puedan producirse por parte de la Administración, especialmente cuando estos resulten más restrictivos.

Durante la sesión de apertura, la subsecretaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Amparo López Senovilla, ha manifestado que “el Plan de Recuperación, basado en los 4 ejes de transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial, está encaminado a hacer reformas y transformaciones que perduren en el tiempo y hagan nuestro país más verde, más moderno, más igualitario y más justo”. Respecto a la Directiva de Sostenibilidad, la representante del departamento señaló que es una “buena oportunidad para dar una vuelta de tuerca en esta materia y apostar de manera más ambiciosa por la calidad y comparabilidad de la información no financiera”.

En el acto de inauguración también ha participado Santiago Durán, presidente del ICAC, quien ha señalado que “la duodécima edición del AuditMeeting resulta una cita esencial para todos los que participamos de la actividad de auditoría. La mejora del marco del ejercicio de la actividad requiere del diálogo y la colaboración entre todos en la búsqueda del objetivo común que es la mejora continuada de la calidad de la auditoría en España. Por ello el AuditMeeting es una gran ocasión para cerrar el año con un análisis de los cambios producidos, así como de las perspectivas y necesidades futuras del sector”.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha recordado durante su intervención que, de los 140.000 mill/€ de los Fondos Europeos, 80.000 mill/€ son préstamos que España deberá devolver en los próximos años. Según Pich, “esto nos exige ser eficientes y transparentes en cada uno de los pasos que se den en este sentido”. Para el presidente de los economistas, “sería deseable que las instrucciones de la Administración en relación con la adjudicación de fondos fueran muy claras e inteligibles al objeto de evitar que se produzcan interpretaciones dispares”. Según Valentín Pich, “el programa Next Generation UE conlleva una transformación ambiciosa y difícil, puesto que no es fácil para los Gobiernos europeos la tarea impuesta, dado que hay que cumplir con lo establecido y después demostrarlo, ya que se medirá lo ejecutado”.

“Lo fundamental –ha recalcado– es no perder de vista que la economía, además de ser cada vez más verde, digital y social, tiene que ser competitiva, y el sector de la auditoría de cuentas juega un papel transversal para alcanzar estos objetivos”. De cara a la planificación económica de las compañías españolas, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha recordado por último que “las empresas beneficiarias de ayudas europeas no deben olvidar que deberán tributar en el Impuesto sobre Sociedades por el importe recibido, mientras que no se establezca una norma que diga lo contrario”.

En referencia también a la gestión de los fondos europeos, el nuevo presidente del REA, Emilio Álvarez Pérez-Bedia, ha señalado que “los economistas auditores tendrán un papel relevante en relación con las ayudas provenientes del Plan Europeo de Recuperación Next Generation EU, así como la importancia que tendrá, en un futuro próximo, la colaboración público-privada entre los órganos públicos de control y las auditoras privadas independientes para generar un clima de mayor confianza y transparencia en la ejecución de estos fondos en nuestro país en consonancia con los objetivos de la UE”.

Cambio climático y sostenibilidad

En esta duodécima edición del AuditMeeting los economistas auditores han hecho especial hincapié, entre otros asuntos, a los retos a los que se enfrenta el sector de cara a una transición sostenible de las empresas. Así, desde el REA han puesto de manifiesto que la competitividad empresarial está ligada al capital medioambiental, tanto en cuanto al principio de no hacer daño, como a la necesidad de adaptación y transición hacia negocios limpios en términos ambientales. Por ello, han resaltado que la contabilidad de carbono es una disciplina que hay que tomarse en serio, por lo que si el sector de la auditoría no reconfigura sus capacidades con urgencia para ser un proveedor de servicios clave en esta transición será muy difícil sostener planes de descarbonización sobre líneas de base confiables. Asimismo, los profesionales del sector han manifestado en la jornada que el proceso de descarbonización requiere de una monitorización continua de los inventarios de emisiones y un conocimiento sólido en la industria para poder dar seguridad de que vamos en el camino correcto en un tema clave con consecuencias planetarias sin precedentes y que puede desequilibrar la coexistencia social y económica global si no se toma en serio.

Principales conclusiones del 12º AuditMeeting

Entre las principales conclusiones que se han expuesto en el 12º AuditMeeting, sobre el papel del sector de la auditoría en el marco de implementación de los fondos europeos y los nuevos retos de este sector frente a los objetivos de sostenibilidad de las empresas, se encuentran las siguientes:

Convendría poner en valor el papel del auditor de cuentas para asesorar a las entidades solicitantes de las ayudas en la evaluación estratégica y así alinear sus proyectos de inversión y transformación con las diez políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

en la evaluación estratégica y así alinear sus proyectos de inversión y transformación con las diez políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Es necesario destacar la importancia de la auditoría de cuentas ante los controles ex ante y ex post que la Comisión hará sobre la otorgación de estos fondos para evitar deficiencias e irregularidades en este proceso que podrían incluso implicar la paralización de la dotación.

que la Comisión hará sobre la otorgación de estos fondos para evitar deficiencias e irregularidades en este proceso que podrían incluso implicar la paralización de la dotación. La cooperación de las auditoras privadas independientes con los organismos públicos de auditoría solo puede ser beneficiosa, por un lado, porque puede ser de utilidad para que haya una mayor agilidad y fluidez en la asignación de los fondos de recuperación, y, por otro, porque podría ayudar a reforzar nuestra confianza de cara exterior.

solo puede ser beneficiosa, por un lado, porque puede ser de utilidad de recuperación, y, por otro, porque podría ayudar a reforzar nuestra confianza de cara exterior. Contar en España con un mercado de auditoría diversificado y menos concentrado coadyuvará en los propósitos de transparencia, agilidad y eficiencia en la ejecución de los fondos, a la vez que podría favorecer la auditoría voluntaria de pymes.

coadyuvará en los propósitos de transparencia, agilidad y eficiencia en la ejecución de los fondos, a la vez que podría favorecer la auditoría voluntaria de pymes. Conviene recalcar el papel de asesoramiento del auditor dentro de los riesgos ESG (Environmental, Social and Governance) a los que se enfrenta la empresa para que esta se adapte mejor a los cambios normativos y técnicos que se están produciendo en ese terreno.

(Environmental, Social and Governance) a los que se enfrenta la empresa para que esta se adapte mejor a los cambios normativos y técnicos que se están produciendo en ese terreno. Debería tomarse en consideración la importancia que tendrá la contabilidad de carbono en el futuro inmediato de cara a reconfigurar las capacidades del sector de la auditoría para ser proveedores de servicios clave en esta transición y sostener planes de descarbonización sobre líneas de base confiables.

Emilio Álvarez, nuevo presidente del Registro de Economistas Auditores (REA)

El Pleno del Consejo General de Economistas de España ratificó ayer el nombramiento de Emilio Álvarez Pérez-Bedia como presidente del REA, cuya designación fue acordada por unanimidad por la Comisión Permanente de dicho Consejo General. La toma de posesión del cargo por parte de Emilio Álvarez ha tenido lugar hoy, durante el transcurso de esta duodécima edición del AuditMeeting. Durante el acto, el nuevo presidente del Registro de Economistas Auditores ha dedicado unas palabras de reconocimiento a su predecesor, Carlos Puig de Travy, “por su ejemplar dedicación y decidida defensa del colectivo de auditores de nuestra Corporación desde que asumió la presidencia de nuestro Registro”.

En su intervención, Emilio Álvarez ha recordado que los esfuerzos del REA se centran fundamentalmente en apoyar a los pequeños y medianos despachos de auditoría, prestándoles el mejor de los servicios, facilitando el uso de las más modernas herramientas para el buen desempeño del ejercicio profesional y para mejorar sus conocimientos y competencias en aquellas áreas que están cobrando mayor relevancia en la actualidad. “Nuestro propósito es que la adscripción a nuestra Corporación de esta tipología de sociedades continúe incrementándose en los próximos años, porque consideramos que constituye un colectivo absolutamente necesario para la buena marcha del sector, y porque –y esto es fundamental– son estas quienes, en la mayor parte de los casos, se encargan de prestar servicios de alta calidad y valor añadido a las pymes de nuestro país”, ha señalado el nuevo presidente del REA.

Emilio Álvarez Pérez-Bedia: El nuevo presidente del REA es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, MBA por la ESADE Business School, auditor de cuentas y administrador concursal. En su trayectoria profesional ha sido socio director de la firma Euroaudit y socio en la actualidad de la red multinacional de servicios profesionales Crowe. Durante 12 años fue concejal portavoz en el ayuntamiento de Barcelona. Ha sido coordinador del máster de auditoría de la Universidad Autónoma de Barcelona. Dentro de la institución colegial de los economistas, ha sido vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Cataluña, presidente del Registro de Economistas Auditores en Cataluña y actualmente presidente del Comité del Sector Público del Consejo General de Economistas.

