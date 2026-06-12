La OIT aprueba un convenio para garantizar derechos laborales a trabajadores de plataformas digitales
El texto contempla obligaciones para las empresas en materia de prevención y protección frente al acoso laboral
La OIT aprueba un convenio para garantizar derechos laborales a trabajadores de plataformas digitales
NoticiaEuropa Press
La 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Ginebra desde el pasado 1 de junio, ha aprobado este viernes el Convenio sobre la Economía Decente en el Trabajo de Plataformas, destinado a reforzar la protección de las personas que trabajan a través de plataformas digitales.
El texto ha salido adelante con 406 votos a favor, ocho en contra y 36 abstenciones, según han informado fuentes del Ministerio de Trabajo.
El nuevo convenio supone "un paso significativo" en la protección de las personas trabajadoras de plataformas digitales al establecer garantías para el respeto de sus derechos laborales, entre ellos los relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, el reconocimiento de su situación laboral y el acceso a información sobre el impacto que los sistemas digitales tienen en la relación de trabajo.
Asimismo, el texto contempla obligaciones para las empresas en materia de prevención y protección frente al acoso laboral, incluido el que pueda producirse a través de medios digitales.
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