La OIT aprueba un convenio para garantizar derechos laborales a trabajadores de plataformas digitales

El texto contempla obligaciones para las empresas en materia de prevención y protección frente al acoso laboral

La 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Ginebra desde el pasado 1 de junio, ha aprobado este viernes el Convenio sobre la Economía Decente en el Trabajo de Plataformas, destinado a reforzar la protección de las personas que trabajan a través de plataformas digitales.

El texto ha salido adelante con 406 votos a favor, ocho en contra y 36 abstenciones, según han informado fuentes del Ministerio de Trabajo.

El nuevo convenio supone "un paso significativo" en la protección de las personas trabajadoras de plataformas digitales al establecer garantías para el respeto de sus derechos laborales, entre ellos los relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, el reconocimiento de su situación laboral y el acceso a información sobre el impacto que los sistemas digitales tienen en la relación de trabajo.

Asimismo, el texto contempla obligaciones para las empresas en materia de prevención y protección frente al acoso laboral, incluido el que pueda producirse a través de medios digitales.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos