La Organización Internacional de Normalización (ISO) publica la nueva edición de la norma ISO/IEC 17020:2026

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha publicado el plan de transición que regula la adaptación de las entidades acreditadas y de aquellas que soliciten una nueva acreditación a los requisitos de la ISO/IEC 17020:2026.

La Organización Internacional de Normalización (ISO) acaba de informar sobre la publicación de la nueva edición de la norma ISO/IEC 17020:2026, que establece los requisitos para el funcionamiento de los organismos que realizan actividades de inspección. Esta nueva edición sustituye a la versión vigente desde 2012 y tiene como objetivo adaptar la norma a los cambios en el sector de la inspección, al uso creciente de nuevas tecnologías y a la evolución del conjunto de normas de evaluación de la conformidad de la serie ISO/IEC 17000.

Tras su publicación, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha publicado el plan de transición que regula la adaptación de las entidades acreditadas y de aquellas que soliciten una nueva acreditación a los requisitos de la ISO/IEC 17020:2026. Dicho plan, tal y como requiere la organización internacional para la acreditación, Global Accreditation Cooperation Incorporated (GLOBAL ACI), comprende un plazo de transición de 3 años desde la publicación de la norma ISO.

La revisión de la norma ha sido desarrollada por ISO e IEC bajo la coordinación del Comité de Evaluación de la Conformidad de ISO, en cuyo grupo de trabajo ha participado ENAC. Con el fin de informar de dicho plan de transición, ENAC organizará una jornada informativa dirigida a los organismos de inspección que se comunicará próximamente.

Novedades de la versión 2026

Diferenciación clara entre independencia e imparcialidad y simplificación del enfoque sobre la independencia, pasando a distinguir únicamente entre organismos de inspección de Tipo A y Tipo no‑A.

del enfoque sobre la independencia, pasando a distinguir únicamente entre organismos de inspección de Tipo A y Tipo no‑A. La terminología ha sido actualizada . La nueva norma se alinea con la terminología ISO, que cuenta con una serie de términos y definiciones comunes para todas las normas relacionadas con la evaluación de la conformidad.

. La nueva norma se alinea con la terminología ISO, que cuenta con una serie de términos y definiciones comunes para todas las normas relacionadas con la evaluación de la conformidad. Incorporación de nuevas definiciones como “ítem” y “cliente” , y aclaración de conceptos como el de “ítems similares de la competencia”.

, y aclaración de conceptos como el de “ítems similares de la competencia”. Introducción del pensamiento basado en riesgos (Risk-Based Thinking), reduciendo requisitos prescriptivos y reforzando requisitos basados en el desempeño.

(Risk-Based Thinking), reduciendo requisitos prescriptivos y reforzando requisitos basados en el desempeño. Reorganización de los requisitos técnicos y de gestión , especialmente en lo relativo a la cualificación del personal inspector, el proceso de inspección y los procesos de apoyo.

, especialmente en lo relativo a la cualificación del personal inspector, el proceso de inspección y los procesos de apoyo. Refuerzo del control de datos y de la información, incluyendo una nueva cláusula que contempla el uso de tecnologías como sistemas digitales, inteligencia artificial, realidad aumentada y técnicas de inspección remota.

incluyendo una nueva cláusula que contempla el uso de tecnologías como sistemas digitales, inteligencia artificial, realidad aumentada y técnicas de inspección remota. Se amplía el concepto de validación: por ejemplo, en procedimientos no armonizados y software utilizado en los procesos de inspección.

por ejemplo, en procedimientos no armonizados y software utilizado en los procesos de inspección. Se refuerza el sistema de gestión de no conformidades provenientes de inspecciones no realizadas adecuadamente incluyendo el análisis del impacto potencial en la validez de los resultados de inspección.

La Entidad Nacional de Acreditación – ENAC – es la entidad designada por el Gobierno para operar en España como el único Organismo Nacional de Acreditación, en aplicación del Reglamento (CE) nº765/2008 del Parlamento Europeo que regula el funcionamiento de la acreditación en Europa.

La marca ENAC es la manera de distinguir si un certificado o informe está acreditado o no. Aporta confianza en que la organización que lo emite es técnicamente competente para llevar a cabo la tarea que realiza, y lo es tanto en España como en los más de 120 países en los que la marca de ENAC es reconocida y aceptada gracias a los acuerdos de reconocimiento que ENAC ha suscrito con las entidades de acreditación de esos países.

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