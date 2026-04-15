La Abogacía Española impulsa la formación en Upro con seis avatares para el abogado digital

La iniciativa Desbloqueando al abogad@ digital representa las competencias clave de la nueva abogacía, haciendo más visible y motivador el progreso formativo del alumno.

Más de 25.000 profesionales ya avanzan en competencias digitales con este programa gratuito y flexible, imprescindible para ejercer con eficacia en el nuevo entorno jurídico.

En plena aceleración de la inteligencia artificial y la transformación digital del sector legal, el Consejo General de la Abogacía Española da un paso más en su impulso por la formación en el programa de Competencia Digitales de Upro.

La iniciativa “Desbloqueando al abogad@ digital” busca dar más visibilidad al progreso del alumno y acompañar de una forma más cercana y memorable un recorrido formativo que ya siguen más de 25.000 abogados y abogadas.

La iniciativa introduce seis personajes o avatares digitales que acompañarán al alumno durante su recorrido y que se irán desbloqueando a medida que complete horas y requisitos dentro del programa. Cada avance desbloquea un nuevo personaje y cada personaje representa una competencia clave de la nueva abogacía.

La formación también es una experiencia que se vive y se comparte. Cada avatar representa una de las habilidades que ya están transformando la manera de ejercer la abogacía. Toguín es integración de la tecnología en el trabajo diario; Segurito, la protección de la información y la ciberseguridad; Archivito, el uso de la inteligencia artificial en el entorno jurídico; Datín, la gestión y lectura de datos; Dialoguín, la nueva relación con el cliente; y Diplomito, la visión completa que certifica como abogad@ digital.

En palabras de Alfredo Sánchez-Rubio Triviño, coordinador del proyecto Upro en la Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, “con esta iniciativa queremos que el colegiado vea que cada paso dentro de Upro tiene un sentido y deja huella. No se trata solo de completar una formación, sino de identificar con claridad las capacidades que va incorporando a su forma de ejercer. En una profesión cada vez más transformada por la inteligencia artificial y las nuevas herramientas digitales, avanzar en estas competencias es una necesidad real para ejercer con criterio, eficacia y capacidad de adaptación”.

En un momento especialmente relevante para la profesión, la campaña se suma así a las iniciativas con las que la Abogacía Española quiere seguir reforzando la importancia de la formación de Upro. Un programa gratuito y flexible para la abogacía, con contenidos específicos en materia de IA, Big Data, ciberseguridad, transformación digital del despacho o justicia digital, y con acreditación final como abogad@ digital. Con las últimas plazas aún abiertas, el programa entra en una fase decisiva para una formación que ya está marcando el paso de la nueva abogacía.

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