Presentadas las becas SERÉ 2026

La convocatoria estará abierta hasta el 7 de mayo

El Ministerio abre la convocatoria de las Becas SERÉ: 1.425 ayudas de 12.600 euros al año, durante 4 años, para opositar a juez, fiscal, abogado del Estado o letrado de la Administración de Justicia.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado la convocatoria 2026 de las becas SERÉ en un acto celebrado en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid, en el que han participado representantes de la práctica totalidad de las asociaciones judiciales y fiscales y al que han acudido 160 personas.

Convocatoria abierta hasta el 7 de mayo

Las becas SERÉ cubren los costes de preparación mediante una ayuda económica directa. Además, contemplan un programa de preparación tutorizada a cargo de profesionales en activo, coordinado por el Centro de Estudios Jurídicos. Como novedad, este año la preparación podrá ser presencial en todo el territorio nacional en las instalaciones que pondrá a disposición el CEJ progresivamente. En esta convocatoria, este programa también se amplía pasando de 100 becas con prestación de servicio de preparación en 2025 a 300 en 2026.

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