Lefebvre reúne a expertos del ámbito jurídico en el Congreso Laboral 2026

El evento es un espacio de análisis y debate sobre los cambios normativos y jurisprudenciales que están redefiniendo el panorama laboral.

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Situaciones reales

Lefebvre, compañía de contenido y software jurídico, celebrará el próximo 28 de abril una nueva edición del Congreso Laboral 2026, un encuentro de referencia que abordará los principales desafíos que están marcando la actualidad del derecho laboral, el empleo, el trabajo y la Seguridad Social.

El evento, que tendrá lugar en el Auditorio de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y también podrá seguirse en formato virtual, reunirá a destacados magistrados, académicos y profesionales del sector bajo la dirección académica de Antonio Sempere Navarro, magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Universidad.

Cuestiones clave

A lo largo de la jornada, los expertos analizarán cuestiones clave como el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la ordenación del tiempo de trabajo, el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito laboral, los controles empresariales o las últimas novedades en el proceso laboral, entre otros temas de máxima relevancia para empresas y profesionales.

En concreto, el Congreso profundizará en aspectos de gran actualidad como los permisos laborales vinculados a la conciliación familiar, el registro de jornada y su interpretación jurisprudencial, los incentivos salariales y su encaje en los convenios colectivos, o el uso de herramientas tecnológicas como la videovigilancia, los algoritmos o los detectives privados en el ámbito laboral. Asimismo, se abordarán cuestiones como el teletrabajo, la incapacidad temporal y permanente, las pensiones y prestaciones de la Seguridad Social, o los retos de la negociación colectiva y los convenios de empresa.

Situaciones reales

El programa, con un enfoque eminentemente práctico, incorpora además el análisis de la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, ofreciendo a los asistentes criterios aplicables a situaciones reales en el ámbito empresarial y jurídico.

El Congreso contará con la participación de ponentes de primer nivel del ámbito jurídico, académico y empresarial, entre los que se encuentran Juan Pujol Jaén, presidente de Lefebvre; Antonio Sempere Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Universidad; Olimpia del Águila, Responsable de Igualdad y Seguridad Social de CEOE; Cristina Aragón, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la UNED; Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla; Fermín Guardiola, Presidente de FORELAB; Ana Gómez, Presidenta de ASNALA; Luis María Gómez Garrido, Magistrada del Tribunal Supremo; Rafael Antonio López Parada, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo; Luis María Gómez Garrido, Magistrada del Tribunal Supremo;Rafael Antonio López Parada, Magistrado de la Sala de los Social del Tribunal Supremo; David Martínez Saldaña, socio del área Laboral de KPMG Abogados; Lourdes Meléndez Morillo-Velarde, catedrática de Derecho del Trabajo y Magistrada suplente del TSJ de Madrid; Juan Manuel Ortiz Pedregosa, socio fundador de IurisLaw Consultores Jurídicos y miembro de ASNALA y Pilar Menor Sánchez, miembro del Comité Ejecutivo de FORELAB y socia de DLA Piper.

También, estarán Joaquín Merchan Bermejo, Presidente del Consejo de Graduados Sociales; Susana Molina Gutiérrez, Magistrada de la Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Ana de la Puebla Pinilla, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid y Of Counsel de Baker McKenzie; Álvaro Rodríguez de la Calle, socio del área laboral de ECIJA; Raúl Rojas Rosco, socio del área laboral en ECIJA; Covadonga Roldán, socia responsable del área de Laboral de Deloitte Legal; Eva Urbano Blanco, directora del Gabinete Jurídico Confederal de CCOO; Yolanda Valdeolivas García, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid; Javier Sánchez Millanes, Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones de la Tesorería de la Seguridad Social y Andrés Ramón Trillo García, Jefe de Servicios Jurídicos de la Seguridad Social.

El Congreso Laboral 2026 cuenta con el patrocinio de Banco Santander, Deloitte Legal, ECIJA, KPMG Abogados y la Universidad CEU San Pablo, así como con la colaboración de ADiReLab, ASNALA, FORELAB y el Consejo General de Graduados Sociales de España.

Con esta nueva edición, Lefebvre refuerza su compromiso con la actualización y formación continua de los profesionales del derecho, ofreciendo un espacio de análisis y debate sobre los cambios normativos y jurisprudenciales que están redefiniendo el panorama laboral.

El programa completo se puede consultar en la página web del Congreso Laboral

Fecha: 28 de abril de 2026

Horario: de 9:00 a 18:00 horas

Lugar: Auditorio Universidad CEU San Pablo (Madrid)

Formato: presencial y virtual

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