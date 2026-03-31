La penalización a contratos temporales de menos de 30 días sube hasta los 33,62 euros

Casi un tercio de los contratos realizados en febrero contemplaban una duración inferior o igual al mes

El Gobierno ha elevado de 32,60 a 33,62 euros la cotización adicional que deben pagar los empresarios a la finalización de los contratos temporales de menos de 30 días como consecuencia del aumento de las bases mínimas de cotización para este año, según consta en la orden que desarrolla las normas legales de cotización publicada en el BOE.

Esta penalización, que tiene efectos desde el 1 de enero y que se estableció en la reforma laboral de 2021 para combatir la temporalidad y la rotación laboral, se calcula en función de la base mínima de cotización diaria del grupo 8 (oficiales de primera y segunda), que al igual que el resto de bases mínimas se ha incrementado un 3,1% para 2025, en consonancia con el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) en la misma cuantía.

Esta sobrecotización empresarial por la realización de contratos de muy corta duración no se aplica a los contratos celebrados con trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, en el Sistema Especial para Empleados de Hogar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, ni tampoco a los contratos por sustitución, a los contratos para la formación y el aprendizaje ni a los contratos para la formación en alternancia.

Tampoco es de aplicación en la relación laboral especial de las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como en las de personas que realizan actividades técnicas o auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad.

Incluida en la reforma laboral de 2021, esta penalización fue concebida como una forma de desincentivar a las empresas a hacer contratos muy cortos, de días o de apenas cuatro semanas.

Casi un tercio de los contratos duran menos de un mes

De acuerdo con la estadística de contratos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de febrero (último dato disponible), el pasado mes se realizaron 1.118.996 contratos laborales, de los que casi un tercio (el 31,2%) contemplaban una duración igual o inferior al mes.

En concreto, la estadística, a la que ha tenido acceso Europa Press, refleja que en febrero se efectuaron 349.266 contratos con una duración igual o inferior al mes.

De ellos, 232.540 contratos, el 20,7% del total de la contratación de febrero, tenían una duración igual o inferior a una semana, en tanto que 54.703 contratos contemplaban una duración de entre 8 y 15 días y 62.023 recogían una duración de entre 16 días y un mes.

De los 1.118.996 contratos realizados en febrero, 494.001 fueron contratos indefinidos, un 1,9% más que en igual mes de 2025 y el equivalente al 44,1% de todos los contratos realizados en el segundo mes del año, porcentaje superior al de enero, cuando la proporción de contratos fijos fue del 41,6%.

Dentro de los indefinidos, en febrero se realizaron 229.651 contratos a tiempo completo, un 0,2% menos que en igual mes del año pasado; 133.764 contratos fijos-discontinuos (+2,6% interanual) y 130.586 contratos indefinidos a tiempo parcial (+7,8%).

De todos los contratos suscritos en febrero, 624.995 fueron contratos temporales, un 1,3% más que en igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 55,8% de la contratación efectuada en el segundo mes del ejercicio 2026.

En los dos primeros meses del año se han efectuado 2,28 millones de contratos, cifra un 1,3% inferior a la del mismo periodo de 2025, de los que 978.296 han sido contratos fijos (-1,2%) y 1,3 millones, temporales (-1,4%).

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