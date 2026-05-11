Permiso retribuido por fuerza mayor: requisitos y sanciones para la empresa

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y Legaltech, ha realizado una infografía en la que explica el estado de la normativa actual por la que se reconoce el derecho a ausentarse del trabajo ante situaciones familiares urgentes que puedan estar vinculadas a enfermedad o accidente, inclusive sin necesidad de autorización previa de la empresa.
El permiso retribuido por fuerza mayor permite a las personas trabajadoras ausentarse de su puesto cuando resulte indispensable atender a familiares o convivientes por enfermedad o accidente. Se trata de una ausencia vinculada a circunstancias imprevistas y urgentes que requieren una actuación inmediata y que no admiten ninguna demora.
La empresa deberá retribuir hasta un máximo de cuatro días al año. Además, el trabajador o trabajadora que se encuentre en esta situación puede disfrutar el permiso de manera fraccionada o incluso por horas.
El permiso solo es aplicable cuando concurran varios requisitos indispensables:
- Por un motivo familiar urgente derivado de una situación sobrevenida.
- Por un problema de salud o accidente que tenga carácter grave e imprevisible.
- Cuando la presencia de la persona trabajadora deba ser indispensable.
La coincidencia horaria entre la jornada laboral y la situación médica es uno de los aspectos más controvertidos. La jurisprudencia más reciente aclara que el derecho al permiso no desaparece porque el ingreso hospitalario o la urgencia se produzca fuera del horario exacto de trabajo.
El incumplimiento de este derecho puede derivar en importantes sanciones por parte de la Inspección de Trabajo.