Permiso retribuido por fuerza mayor: requisitos y sanciones para la empresa

El permiso retribuido por fuerza mayor es una de las novedades laborales que se han calificado como de mayor relevancia para empresas y trabajadores

Las multas generales pueden alcanzar los 7.500 euros y, cuando la negativa empresarial implique discriminación o vulneración del derecho a la igualdad, las cuantías podrían elevarse hasta los 225.018 euros.

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× Permiso retribuido por fuerza mayor | Infografía El incumplimiento de este derecho puede derivar en importantes sanciones por parte de la Inspección de Trabajo.

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Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y Legaltech, ha realizado una infografía en la que explica el estado de la normativa actual por la que se reconoce el derecho a ausentarse del trabajo ante situaciones familiares urgentes que puedan estar vinculadas a enfermedad o accidente, inclusive sin necesidad de autorización previa de la empresa.

El permiso retribuido por fuerza mayor permite a las personas trabajadoras ausentarse de su puesto cuando resulte indispensable atender a familiares o convivientes por enfermedad o accidente. Se trata de una ausencia vinculada a circunstancias imprevistas y urgentes que requieren una actuación inmediata y que no admiten ninguna demora.

La empresa deberá retribuir hasta un máximo de cuatro días al año. Además, el trabajador o trabajadora que se encuentre en esta situación puede disfrutar el permiso de manera fraccionada o incluso por horas.

El permiso solo es aplicable cuando concurran varios requisitos indispensables:

Por un motivo familiar urgente derivado de una situación sobrevenida.

Por un problema de salud o accidente que tenga carácter grave e imprevisible.

Cuando la presencia de la persona trabajadora deba ser indispensable.

La coincidencia horaria entre la jornada laboral y la situación médica es uno de los aspectos más controvertidos. La jurisprudencia más reciente aclara que el derecho al permiso no desaparece porque el ingreso hospitalario o la urgencia se produzca fuera del horario exacto de trabajo.

El incumplimiento de este derecho puede derivar en importantes sanciones por parte de la Inspección de Trabajo.

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