Despido improcedente de un trabajador de Mercadona en situación de baja médica

La Sala revoca la sentencia dictada en primera instancia y concluye que las actividades cotidianas realizadas por el trabajador durante su baja médica -como pasear a su perro, hacer pequeñas compras o acudir a una lavandería- no son incompatibles con su patología ni evidencian simulación de la incapacidad, por lo que no constituyen una transgresión grave de la buena fe contractual.
La resolución señala que no toda actividad durante una baja médica justifica un despido, siendo necesario acreditar que dichas conductas impiden la recuperación o revelan aptitud laboral, circunstancias que no concurren en este caso.
Como consecuencia, Mercadona deberá optar entre la readmisión del trabajador en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido o el abono de una indemnización de 39.845,25 euros, en los términos previstos legalmente.
TSJ de Castilla y León. Sala de lo Social. Sentencia nº 505/2026 de 9 de marzo de 2026.