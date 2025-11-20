La presidenta del TS y del CGPJ visita el Consejo General de la Abogacía

Ambos presidentes renovaron también la apuesta compartida por la formación especializada dirigida al conjunto de profesionales jurídicos

Isabel Perelló visita el Consejo General de la Abogacía Española, donde ha sido recibida por su presidente, Salvador González, quien estuvo acompañado por algunos de los consejeros y consejeras de la Abogacía: Cristina Llop; tesorera; Marga Cerro, vicesecretaria general; Federico Fernández, adjunto a la presidencia; y Ángel Cervantes, presidente de su Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia.

Durante el encuentro, ambos presidentes repasaron la colaboración entre ambas instituciones, que durante todo el año han mantenido distintas reuniones para, entre otras cuestiones, abordar los importantes cambios que se están produciendo en la Administración de Justicia y en el ejercicio de la abogacía, tras la entrada en vigor de la Ley 1/2025, y se comprometieron a reforzarla para seguir monitoreando la implementación de esta norma.

Ambos presidentes renovaron también la apuesta compartida por la formación especializada dirigida al conjunto de profesionales jurídicos, como la que se puso en marcha en el primer semestre de año con dos ciclos formativos coorganizados por CGGPJ y Abogacía sobre la reforma organizativa introducida por la Ley 1/2025, que fueron seguidos por más de 19.000 profesionales de la abogacía y un número destacado de magistrados y magistradas.

González agradeció también a Perelló, quien firmó en el libro de honor de la Abogacía Española, que el CGPJ tuviera en cuenta las peticiones de la Abogacía para suspender plazos procesales en circunstancias excepcionales como la DANA de Valencia o el apagón eléctrico.

