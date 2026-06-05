La Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados renueva su junta directiva

El abogado Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez, expresidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, se convierte en el primer mexicano en asumir la dirección de la UIBA

El 22 de mayo de 2026, en el marco de la Asamblea General de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) sus delegados eligieron por unanimidad una nueva Junta Directiva presidida por el abogado mexicano Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez, expresidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

Con su designación, Pérez-Cuéllar se convierte en el primer mexicano en asumir la conducción de la UIBA, una distinción que coloca a México en el centro de la agenda de la abogacía iberoamericana. La elección se produjo tras la conclusión de la presidencia saliente encabezada por el abogado argentino Carlos Alberto Andreucci.

50 años de la organización

La UIBA, fundada en Madrid en 1976 con el impulso de Antonio Pedrol Rius, y con la consolidación del liderazgo ejercido por Don Luis Martí Mingarro, reúne a colegios y agrupaciones de abogados de los 22 países iberoamericanos y ocupa una silla permanente en el sector de la sociedad civil ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). La sede permanente del Secretariado General de UIBA es el Consejo General de la Abogacía Española, con el apoyo de su presidente, Salvador González Martín, quien ha impulsado la unidad de la abogacía iberoamericana.

La elección de la lista encabezada por Pérez-Cuellar ha generado un amplio respaldo de la abogacía iberoamericana, en una señal que proyecta una nueva etapa de retos y actividades para la UIBA.

Pérez-Cuéllar llega a la presidencia precedido por una trayectoria de liderazgo gremial en México. Quienes lo acompañan en la nueva Junta Directiva son líderes de la abogacía de sus respectivos foros, cuya representación geográfica —de México a Tierra del Fuego, de España y Portugal—, proyecta el carácter plenamente iberoamericano del mandato.

Nueva Junta Directiva:

Presidente: Alfonso Pérez-Cuellar Martínez (México): expresidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana.

Vicepresidencias:

Ricardo de Felipe (Argentina): vicepresidente primero del Colegio de Abogados de San Nicolás y vicepresidente primero de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

Rita Brazete (Portugal): vogal da Ordem dos Advogados portuguesa.

Rafael Antonio Veloz García (Venezuela): expresidente de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela.

Maritza Cedeño Vásquez (Panamá): presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

Roberto Busato (Brasil): expresidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Secretaría General: Encarna Orduna (España): secretaria general y consejera electiva del Consejo General de la Abogacía Española.

Tesorera: Cristina Llop (España): tesorera y consejera del Consejo General de la Abogacía Española; y expresidenta Confederación Española de la Abogacía.

Coordinador del Senado: Alejandro Gómez Cortés (Chile): presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Chile F.G. y del Colegio de Abogados de Valparaíso.

Una nueva etapa

El relevo se produce en un momento decisivo para la abogacía de la región. La nueva presidencia asume el reto de consolidar a la UIBA como interlocutora de referencia en los grandes debates que atraviesan a Iberoamérica: la defensa del Estado de Derecho, la independencia judicial, el acceso a la justicia, el impacto de las nuevas tecnologías en el ejercicio profesional y la protección de la abogacía amenazada.

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