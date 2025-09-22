Lefebvre firma un nuevo acuerdo para facilitar la distribución de Client Link a despachos y asesorías

Client Link es la plataforma de marketing y comunicación de Lefebvre

De las dos versiones que existen actualmente, Client Link iFrame y Client Link web, Kanito Marketing Group ofrecerá la primera.

Lefebvre, compañía de software y contenido jurídico pionera en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector legal, acaba de firmar un acuerdo con Kanito Marketing Group, agencia de marketing y Publicidad digital con sedes en Madrid y Barcelona que ofrece soluciones estratégicas en marketing digital a medida para empresas, pymes y autónomos de España.

Desde el pasado mes de julio Kanito Marketing Group es el nuevo distribuidor de Client Link de Lefebvre en versión iFrame. Client Link es la solución de Marketing y Comunicación que impulsa la imagen y marca digital de despachos y asesorías porque permite poner en práctica una estrategia de marketing propia.

Client Link de Lefebvre facilita la comunicación ágil y personalizada a través de comunicaciones corporativas y la integración de canales como Booking o WhatsApp en la web. Además, utiliza IA en publicaciones automáticas en redes sociales con posts que permiten a los clientes de Client Link gozar de mayor visibilidad y realizar acciones de inbound marketing dirigidas a captación y fidelización. En suma, crea y transforma la marca digital porque ofrece nuevas oportunidades de negocio.

Client Link iFrame

Client Link dispone de dos versiones:

Client Link Web : Lefebvre proporciona una página web con los diseños más actuales, que incorpora contenido jurídico de actualidad y funcionalidades de marketing.

: Lefebvre proporciona una página web con los diseños más actuales, que incorpora contenido jurídico de actualidad y funcionalidades de marketing. Client Link iFrame: pensada para despachos y asesorías que ya cuentan con una web propia. En este caso, Client Link integra directamente el contenido jurídico en su página existente, manteniendo también la posibilidad de realizar acciones de marketing.

Con Client Link iFrame Lefebvre integra el contenido propio y los profesionales pueden hacer un uso libre de la solución de Marketing y Comunicación que permite y favorece el crecimiento sostenible del negocio.

El proceso de implantación de Client Link Iframe cuenta con la garantía de Lefebvre. La compañía ofrece un servicio de soporte y acompañamiento que incluye formación inicial, onboarding de productos software, acceso a formaciones periódicas gratuitas, comunicaciones sobre novedades, actualizaciones y mejoras del producto. También, es imprescindible subrayar el soporte técnico continuo por medio de su servicio de atención al cliente.

Factor diferencial

Kanito Marketing Group tiene como factor diferencial poder proporcionar soluciones a medida a sus clientes. Otros factores a destacar de Kanito han sido la especialización de la agencia en el diseño web, el equipo altamente cualificado y el desarrollo de estrategias de marketing testadas.

Alejandro Pinto Coma, director del departamento de Desarrollo de Negocio de Kanito Marketing Group, ha explicado que el acuerdo es un avance en el marketing para abogados. Con Lefebvre, una firma líder en el sector legal, podemos ofrecer a los despachos de abogados y asesorías una herramienta potente y profesional para mejorar su presencia digital. Client Link les permite gestionar su comunicación, redes sociales e incluso su estrategia de WhatsApp con sus clientes de forma ágil y eficaz. Esta colaboración refuerza nuestro compromiso de proporcionar soluciones de marketing digital a medida, ayudando a nuestros clientes a crecer y a diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo”.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos