Lefebvre presenta una infografía sobre la verificación en el ejercicio profesional y el valor diferencial de GenIA-L

Ventajas, riesgos y claves de la IA jurídica especializada frente a IA generalista

GenIA-L identifica, etiqueta y conecta cada resultado con la fuente jurídica que lo respalda.

VER INFOGRAFÍA

× IA generalista e IA jurídica especializada | Infografía Los modelos de IA generalistas generan respuestas a partir de patrones estadísticos de lenguaje, no diseñados para la práctica jurídica ni basados necesariamente en fuentes jurídicas verificadas.

× Procesando solicitud Email enviado correctamente Te hemos enviado esta infografía a tu dirección de email. Recuerda, si no la has recibido, revisa tu buzón de spam. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de clientes@lefebvre.es. No enviado Hubo un problema con el envío de la información. Por favor, inténtalo de nuevo. Gracias

La aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito jurídico abre infinidad de nuevas oportunidades para optimizar la investigación y el análisis legal. Sin embargo, no todas las soluciones de IA ofrecen las mismas garantías para el profesional del Derecho.

Riesgos de la IA generalista

Los modelos de IA generalistas generan respuestas a partir de patrones estadísticos de lenguaje que no estarían diseñados para la práctica jurídica. Además de riesgos para la confidencialidad y el secreto profesional, estas referencias incorrectas pueden dar una falsa sensación de seguridad. El problema principal estaría en la dificultad a la hora de identificar las equivocaciones.

Por contraposición, las herramientas de IA jurídica especializada se apoyan en fuentes legales verificadas y adaptadas al ordenamiento jurídico correspondiente. El principal elemento diferenciador de la IA jurídica especializada es la trazabilidad de la información. Soluciones como GenIA-L de Lefebvre vinculan cada respuesta a la fuente jurídica exacta que la sustenta, permitiendo al profesional acceder directamente a la legislación, jurisprudencia, doctrina o comentarios expertos utilizados para elaborar la respuesta. Esta capacidad de verificación inmediata no solo incrementa la confianza en los resultados, sino que también reduce significativamente el tiempo dedicado a tareas posteriores de comprobación documental.

Valor diferencial de GenIA-L

El verdadero valor de la inteligencia artificial aplicada al Derecho estará en proporcionar conclusiones respaldadas por fundamentos jurídicos verificables. En un entorno donde la seguridad jurídica, la actualización normativa y la confidencialidad son esenciales, la combinación de fuentes documentales contrastadas como las de Lefebvre (legislación, jurisprudencia, doctrina y comentarios jurídicos verificados); la actualización conforme al mantenimiento editorial permanente de la base jurídica de la compañía y una arquitectura jurídica con un sistema diseñado para la investigación jurídica son algunos de los principales factores que distinguen a GenIA-L.

En la siguiente infografía se puede consultar el cuadro comparativo que permite comprobar cómo GenIA-L de Lefebvre responde con fundamento verificable frente a las respuestas no verificadas de la IA generalista.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos