Lefebvre presenta una infografía sobre la verificación en el ejercicio profesional y el valor diferencial de GenIA-L

La aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito jurídico abre infinidad de nuevas oportunidades para optimizar la investigación y el análisis legal. Sin embargo, no todas las soluciones de IA ofrecen las mismas garantías para el profesional del Derecho.
Riesgos de la IA generalista
Los modelos de IA generalistas generan respuestas a partir de patrones estadísticos de lenguaje que no estarían diseñados para la práctica jurídica. Además de riesgos para la confidencialidad y el secreto profesional, estas referencias incorrectas pueden dar una falsa sensación de seguridad. El problema principal estaría en la dificultad a la hora de identificar las equivocaciones.
Por contraposición, las herramientas de IA jurídica especializada se apoyan en fuentes legales verificadas y adaptadas al ordenamiento jurídico correspondiente. El principal elemento diferenciador de la IA jurídica especializada es la trazabilidad de la información. Soluciones como GenIA-L de Lefebvre vinculan cada respuesta a la fuente jurídica exacta que la sustenta, permitiendo al profesional acceder directamente a la legislación, jurisprudencia, doctrina o comentarios expertos utilizados para elaborar la respuesta. Esta capacidad de verificación inmediata no solo incrementa la confianza en los resultados, sino que también reduce significativamente el tiempo dedicado a tareas posteriores de comprobación documental.
Valor diferencial de GenIA-L
El verdadero valor de la inteligencia artificial aplicada al Derecho estará en proporcionar conclusiones respaldadas por fundamentos jurídicos verificables. En un entorno donde la seguridad jurídica, la actualización normativa y la confidencialidad son esenciales, la combinación de fuentes documentales contrastadas como las de Lefebvre (legislación, jurisprudencia, doctrina y comentarios jurídicos verificados); la actualización conforme al mantenimiento editorial permanente de la base jurídica de la compañía y una arquitectura jurídica con un sistema diseñado para la investigación jurídica son algunos de los principales factores que distinguen a GenIA-L.
En la siguiente infografía se puede consultar el cuadro comparativo que permite comprobar cómo GenIA-L de Lefebvre responde con fundamento verificable frente a las respuestas no verificadas de la IA generalista.