Lefebvre Sarrut publica una guía para facilitar la implementación de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad

CSRD Essentials proporciona claves e infografías diseñadas por Lefebvre Sarrut para ayudar a las empresas y a sus asesores a comprender y aplicar la Directiva.

Lefebvre Sarrut, líder europeo en conocimiento legal y fiscal, que opera en España bajo la marca Lefebvre, ha publicado CSRD Essentials: The Definitive Guide to the EU Corporate Sustainability Reporting Directive. Esta guía, escrita y coordinada por Gilbert-d'Halluin, director de EU and Engagement de Global Reporting Initiative, y Pascal Durand, eurodiputado y ponente de CSRD, proporciona claves e infografías desarrolladas por Lefebvre Sarrut con el fin de ayudar a las empresas y a sus asesores (auditores, abogados, consultores, etc.) a comprender y aplicar la Directiva.

CSRD Essentials se puede descargar gratuitamente en el siguiente enlace: GRI - Search (globalreporting.org).

La Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), adoptada en diciembre de 2022, establece que más de 42.500 empresas con sede en la Unión Europea y miles de empresas de fuera, están obligadas a informar sobre los cambios ecológicos y sociales que afectan a sus resultados financieros, así como sobre la forma en que sus operaciones repercuten en la sociedad y el medio ambiente. La Directiva impone requisitos más estrictos para los informes extrafinancieros (divulgación de información, recopilación de datos, etc.), lo que puede suponer un reto para algunas empresas.

CSRD Essentials simplifica los aspectos clave de la nueva Directiva. Esta guía es un recurso práctico para los responsables políticos y empresariales que deben informar sobre los resultados en materia de sostenibilidad e incluye 11 resúmenes esenciales sobre la Directiva en un lenguaje accesible.

Para garantizar la comprensión y la correcta aplicación de la Directiva, Lefebvre Sarrut y sus marcas locales publicarán infografías de la guía CSRD Essentials y entrevistas exclusivas con los protagonistas de la Directiva. Estos contenidos se compartirán progresivamente en el perfil de LinkedIn de Lefebvre Sarrut.

