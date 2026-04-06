Lefebvre y Guadaliuris firman un acuerdo de colaboración para facilitar el acceso a soluciones de información jurídica

El acuerdo permite a los miembros de la red de despachos de Guadaliuris beneficiarse de condiciones ventajosas en productos y herramientas de inteligencia artificial de Lefebvre.
En el marco de esta alianza, ambas entidades prevén el desarrollo conjunto de iniciativas formativas, que podrán incluir programas a medida y la eventual elaboración de un plan anual de formación con enfoque práctico. Asimismo, el convenio contempla la participación de Lefebvre en jornadas y eventos organizados por Guadaliuris, en los que podrá presentar sus herramientas y soluciones dirigidas al sector legal.
La colaboración tiene el objetivo de fortalecer los recursos disponibles para los despachos asociados a Guadaliuris, y así mejorar la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios jurídicos.
Desde una perspectiva sectorial, este tipo de acuerdos refleja la creciente relevancia de la tecnología y la formación especializada como elementos clave en la adaptación del ejercicio profesional a las exigencias normativas y del mercado.