Lefebvre y Guadaliuris firman un acuerdo de colaboración para facilitar el acceso a soluciones de información jurídica

Lefebvre y Guadaliuris han suscrito un convenio de colaboración orientado a facilitar el acceso de los despachos integrados en esta última a soluciones de información jurídica y tecnología aplicadas al ejercicio profesional.

El acuerdo permite a los miembros de la red de despachos de Guadaliuris beneficiarse de condiciones ventajosas en productos y herramientas de inteligencia artificial de Lefebvre.

En el marco de esta alianza, ambas entidades prevén el desarrollo conjunto de iniciativas formativas, que podrán incluir programas a medida y la eventual elaboración de un plan anual de formación con enfoque práctico. Asimismo, el convenio contempla la participación de Lefebvre en jornadas y eventos organizados por Guadaliuris, en los que podrá presentar sus herramientas y soluciones dirigidas al sector legal.

La colaboración tiene el objetivo de fortalecer los recursos disponibles para los despachos asociados a Guadaliuris, y así mejorar la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios jurídicos.

Desde una perspectiva sectorial, este tipo de acuerdos refleja la creciente relevancia de la tecnología y la formación especializada como elementos clave en la adaptación del ejercicio profesional a las exigencias normativas y del mercado.

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