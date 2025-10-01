LexNET y los sistemas integrados actualizan las denominaciones en 16 partidos judiciales

Incluidos en la segunda fase de la implantación de la LO 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia

El portal informativo de LexNet y los sistemas integrados con este servicio se han actualizado con las nuevas denominaciones en los 16 partidos judiciales del país incluidos en la segunda fase de la implantación de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que inicia hoy, 1 de octubre, según ha informado la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia.

En esta segunda fase del proceso de transformación progresiva de los actuales órganos judiciales a Tribunales de Instancia y Oficinas Judiciales también entran en funcionamiento las nuevas Oficinas de Justicia en el Municipio, antes denominados Juzgados de Paz, que mantendrán los actuales servicios y los ampliarán, aumentando su catálogo de gestiones dentro de la Administración de Justicia.

A partir de este 1 de octubre los buzones de LexNET se renombrarán según la nueva nomenclatura. Los Juzgados Decanos de los partidos judiciales incluidos en esta segunda fase a los que se realizaba el envío de escritos dejarán de estar operativos, para pasar a remitirse los escritos a los servicios comunes de registro y reparto del partido judicial.

Igualmente, los documentos generados por los sistemas (entre otros, el sistema de gestión procesal Minerva/Atenea) pasarán a reflejar estas nuevas nomenclaturas.

