Límites para la aplicación del método de estimación objetiva en los ejercicios 2025 y 2026

Los límites cuantitativos excluyentes de este método para los ejercicios 2025 y 2026 quedan fijados como sigue:
- Volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato anterior para el conjunto de actividades económicas, excepto agrícolas, ganaderas y forestales: 250.000 euros.
- Volumen de rendimientos íntegros del año inmediato anterior que corresponda a operaciones por las que exista obligación de expedir factura cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal: 125.000 euros.
- Volumen de compras en bienes y servicios, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, en el ejercicio anterior: 250.000 euros.
LIRPF disp.trans.32ª redacc RDL 16/2025 art.14.cuatro, BOE 24-12-25
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