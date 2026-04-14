Límites para la aplicación del método de estimación objetiva en los ejercicios 2025 y 2026

CAMPAÑA DE LA RENTA 2025

¿Qué límites cuantitativos delimitan la aplicación del método de estimación objetiva en 2025 y 2026?

Los límites cuantitativos excluyentes de este método para los ejercicios 2025 y 2026 quedan fijados como sigue:

- Volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato anterior para el conjunto de actividades económicas, excepto agrícolas, ganaderas y forestales: 250.000 euros.

- Volumen de rendimientos íntegros del año inmediato anterior que corresponda a operaciones por las que exista obligación de expedir factura cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal: 125.000 euros.

- Volumen de compras en bienes y servicios, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, en el ejercicio anterior: 250.000 euros.

LIRPF disp.trans.32ª redacc RDL 16/2025 art.14.cuatro, BOE 24-12-25

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