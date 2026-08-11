El 42,5% de empresas concursadas cuenta con menos de dos trabajadores, y dentro de este grupo, el 53,7% no tiene asalariados

El número de deudores concursados ha registrado en el segundo trimestre del año una caída del 11,8% respecto al trimestre anterior y un incremento del 20,2% en comparativa anual, hasta un total de 14.608 operaciones, de acuerdo con los datos publicados este martes por el Colegio de Registradores.

Durante el segundo trimestre se han iniciado un total de 14.608 procedimientos concursales, de los cuales 1.601 han correspondido a personas jurídicas empresas, lo que supone aproximadamente el 11% del total, mientras que los 13.007 restantes fueron solicitados por personas físicas (89%).

Dentro de este último grupo, 1.382 personas desarrollaban alguna actividad empresarial o profesional, representando un 9,5% del total de procedimientos y el 10,6% de las personas físicas concursadas.

En términos interanuales, el número de personas jurídicas empresas que han iniciado algún tipo de procedimiento concursal ha experimentado un aumento del 11,6% durante el segundo trimestre de 2026.

Atendiendo a la forma jurídica, las Sociedades de Responsabilidad Limitada concentran la gran mayoría de los concursos de empresas, con el 92,8% del total (1.486 casos).

Por lo que respecta al volumen de negocio, se observa que el 47,7% de las empresas analizadas se concentró en el tramo más bajo de facturación, con ingresos anuales que no superaron los 250.000 euros, mientras que tan solo una reducida proporción, equivalente al 2,3% del total, logró alcanzar cifras de facturación superiores a los 5 millones de euros.

El 22,1% tiene como actividad económica principal el comercio

De acuerdo con los datos de los Registradores, el 22,1% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal el comercio, el 15,8% la construcción, y el 10,9% la hostelería.

En relación con el número de asalariados, el 42,5% del total de empresas concursadas cuenta con menos de dos trabajadores, y dentro de este grupo, el 53,7% no tiene ningún asalariado.

El 18,2% del total de empresas que ha entrado en concurso durante el segundo trimestre tiene una antigüedad de 20 o más años, mientras que, el 60,3% tiene ocho o menos años de antigüedad.

Canarias, Ceuta y Melilla registran caídas interanuales

Durante el segundo trimestre de 2026, y en línea con lo observado en trimestres anteriores, las comunidades autónomas que han registrado un mayor número de deudores concursados han sido Cataluña (3.641), la Comunidad de Madrid (2.144), la Comunidad Valenciana (1.985) y Andalucía (1.951). En conjunto, estas cuatro comunidades concentran aproximadamente el 66,5% del total de casos.

En cuanto a las variaciones observadas en cada comunidad y ciudad autónoma, Canarias (-17,8%) y Ceuta y Melilla (-10,5%) son las únicas regiones que presentan descensos interanuales. En el extremo opuesto, Navarra (94,8%), La Rioja (45,5%) y Asturias (38,3%) registraron los mayores incrementos interanuales.

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