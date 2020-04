Los economistas celebran la moratoria de liquidaciones tributarias pero creen que se queda "muy corta"

El Consejo General de Economistas (CGE) se congratula por la moratoria para las liquidaciones tributarias del primer trimestre aprobada este martes por el Consejo de Ministros, si bien considera que se queda "muy corta" por su "restrictiva" aplicación y lamentan que se haya aplazado la posibilidad de que los autónomos renuncien al sistema de módulos y realicen el pago fraccionado por estimación directa.

El presidente del CGE, Valentín Pich, cree que aunque la medida del aplazamiento es "meritoria" por el contexto actual de crisis del Covid-19, tiene un alcance "limitado", ya que muchas de las empresas que este lunes reanudaron "a duras penas" su actividad no van a poder beneficiarse de esta ventaja, que se trata de "una simple moratoria de un mes y no una condonación".

Los economistas consideran que la moratoria aprobada se queda "muy corta, ya que solo van a poder aplicarla empresas que facturan un tercio de lo que en Europa se considera una microempresa".

Según la Comisión de la Unión Europea, se entiende básicamente por pequeña y mediana empresa (pyme) a aquella que emplee a menos de 250 personas y que su volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros; por pequeña empresa, a aquella que emplee a menos de 50 personas y tenga un volumen de negocio anual que no supere los 10 millones de euros; y por microempresa, a aquella que emplee a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocio anual no supere los 2 millones de euros.

Además, los economistas lamentan se hayan pospuesto otras medidas no aprobadas en el Consejo de Ministros de este martes, reclamadas por el CGE y anunciadas por la ministra de hacienda, como por ejemplo las relativas a empresarios en módulos y al cálculo del pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades.

La ministra ya había anunciado la posibilidad de que los autónomos que tributan por módulos puedan renunciar temporalmente a este sistema y realizar temporalmente el pago fraccionado por estimación directa. Los economistas esperan que también se reduzca el pago fraccionado a determinados empresarios en módulos sin tener que renunciar a este sistema.

Igualmente, esperan que no "caiga en el olvido" y se pruebe en un próximo Consejo de Ministros la posibilidad de que las sociedades que calculan su pago fraccionado en función de la cuota de la última declaración presentada, pudieran modificar dicha opción ahora y calcularlo en función de la base imponible del primer trimestre, lo cual significa que "se adaptará mucho mejor el ingreso a cuenta a la tributación final".

