Los fallos audiovisuales en las videollamadas generan desconfianza e influyen en decisiones reales, según un estudio

La calidad técnica de las videollamadas y su impacto en la percepción, la confianza y la toma de decisiones

Las videoconferencias facilitan la comunicación a distancia en consultas médicas, reuniones de trabajo o el seguimiento de una clase, pero los fallos audiovisuales que pueden surgir durante su desarrollo influyen en los juicios interpersonales y pueden llegar a perpetuar la desigualdad.

Los fallos experimentados durante una videollamada influyen en la opinión de las personas y tienen un impacto en las decisiones que toman, como se concluye en un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cornell y de la Universidad de Missouri-Kansas City (Estados Unidos), publicado en Nature.

Estos fallos, que califican de menores, como los problemas de conexión, una imagen distorsionada o un audio retardado, empañan los juicios interpersonales en las videollamadas cara a cara, y el motivo lo encuentran en un fenómeno conocido como valle inquietante, habitualmente vinculado a la robótica.

Este fenómeno hace referencia al rechazo o desconfianza que pueden llegar a sentir los seres humanos cuando un robot se asemeja, en apariencia y comportamiento, demasiado a las personas reales, pero sin ser perfecto.

En lo que respecta a las videollamadas, los investigadores explican que los fallos "rompen la ilusión del contacto cara a cara, evocando una sensación extraña, espeluznante o inquietante", como han comprobado mediante cinco experimentos y tres estudios complementarios que utilizan interacciones en vivo y grabadas.

Y ello tiene consecuencias en decisiones reales. Cuanto mayor sea la extrañeza que sienta una persona, más negativo será el juicio que tenga sobre su interlocutor. Así, indican que influyen en decisiones como la contratación de una persona en una empresa, la concesión de la libertad condicional a un preso o la atención sanitaria.

E inciden en el que papel que esta influencia tiene la posibilidad de perpetuar la desigualdad, ya que son las personas de menores recursos quienes suelen tener conexiones a internet menos fiables, lo que genera más fallos y, según concluyen, llevaría a que "experimenten peores resultados en contextos consecuentes como la salud, las carreras profesionales, la justicia y la conexión social".

