Los países de la UE respaldan ampliar el alcance del fondo para apoyar a trabajadores en riesgo de despido

Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

Los países de la Unión Europea han dado luz verde al texto final para reformar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, con el objetivo de ampliar su alcance para apoyar también a trabajadores en riesgo de perder su empleo en empresas sometidas a procesos de reestructuración.

El acuerdo, respaldado por los embajadores de los Estados miembro ante la UE, busca acelerar la adopción de la normativa para facilitar el acceso al fondo y acelerar el despliegue de las ayudas.

La reforma introduce además cambios prácticos para facilitar el acceso a estas medidas de apoyo, entre ellos un plazo de 14 semanas para presentar las solicitudes y la posibilidad de que los pagos del fondo se realicen en varios tramos.

La normativa también permitirá incluir, bajo determinadas condiciones, a trabajadores de empresas proveedoras o de otras compañías de la misma cadena de producción que puedan verse afectados por un proceso de recortes.

Entre las medidas que puede financiar el fondo figuran acciones de formación y mejora de competencias, así como orientación laboral o apoyo en la búsqueda de empleo, con el objetivo de facilitar la reincorporación de los trabajadores al mercado laboral.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos