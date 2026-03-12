Los países de la UE respaldan ampliar el alcance del fondo para apoyar a trabajadores en riesgo de despido

El acuerdo, respaldado por los embajadores de los Estados miembro ante la UE, busca acelerar la adopción de la normativa para facilitar el acceso al fondo y acelerar el despliegue de las ayudas.
La reforma introduce además cambios prácticos para facilitar el acceso a estas medidas de apoyo, entre ellos un plazo de 14 semanas para presentar las solicitudes y la posibilidad de que los pagos del fondo se realicen en varios tramos.
La normativa también permitirá incluir, bajo determinadas condiciones, a trabajadores de empresas proveedoras o de otras compañías de la misma cadena de producción que puedan verse afectados por un proceso de recortes.
Entre las medidas que puede financiar el fondo figuran acciones de formación y mejora de competencias, así como orientación laboral o apoyo en la búsqueda de empleo, con el objetivo de facilitar la reincorporación de los trabajadores al mercado laboral.