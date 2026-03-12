Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

Los países de la UE respaldan ampliar el alcance del fondo para apoyar a trabajadores en riesgo de despido

Noticia

Los países de la Unión Europea han dado luz verde al texto final para reformar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, con el objetivo de ampliar su alcance para apoyar también a trabajadores en riesgo de perder su empleo en empresas sometidas a procesos de reestructuración.

Apoyo a trabajadores en riesgo de despido_img

El acuerdo, respaldado por los embajadores de los Estados miembro ante la UE, busca acelerar la adopción de la normativa para facilitar el acceso al fondo y acelerar el despliegue de las ayudas.

La reforma introduce además cambios prácticos para facilitar el acceso a estas medidas de apoyo, entre ellos un plazo de 14 semanas para presentar las solicitudes y la posibilidad de que los pagos del fondo se realicen en varios tramos.

La normativa también permitirá incluir, bajo determinadas condiciones, a trabajadores de empresas proveedoras o de otras compañías de la misma cadena de producción que puedan verse afectados por un proceso de recortes.

Entre las medidas que puede financiar el fondo figuran acciones de formación y mejora de competencias, así como orientación laboral o apoyo en la búsqueda de empleo, con el objetivo de facilitar la reincorporación de los trabajadores al mercado laboral.