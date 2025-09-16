Luis Torres, decano de Ferrol, nuevo presidente del Consello da Avogacía Galega

En el Pleno celebrado el pasado viernes 12 de septiembre en A Coruña

Luis Torres Foira, decano del Colegio de Abogados de Ferrol, ha sido elegido nuevo presidente del Consello da Avogacía Galega, en el Pleno celebrado el pasado viernes 12 de septiembre en A Coruña.

En la misma sesión, Francisco Rabuñal Mosquera, anterior presidente de la corporación y actual decano del Colegio de la Abogacía de Santiago de Compostela, fue designado vicepresidente, mientras que Augusto Pérez-Cepeda Vila, decano del Colegio de A Coruña, asumirá el cargo de secretario.

La toma de posesión del nuevo presidente está prevista para el próximo 10 de octubre.

Con más de 40 años de trayectoria profesional como abogado, Luis Torres Foira lleva cerca de ocho al frente de la representación de los 560 letrados y letradas adscritos al Colegio de Ferrol.

En sus primeras palabras tras ser elegido, el presidente electo adelantó que la justicia gratuita y el turno de oficio, la formación, la innovación tecnológica, la unidad de la abogacía o la solución a las reivindicaciones de una pensión digna serán las principales líneas de actuación al frente del Consello.

