Luis Torres toma posesión como nuevo presidente del Consello da Avogacía Galega

Subrayó la importancia de reforzar el papel de la abogacía como servicio público esencial y de garantizar el derecho de defensa

Luis Torres Foira tomó posesión como nuevo presidente del Consello da Avogacía Galega el pasado viernes en un acto en el que destacó la dignificación de la profesión, la mejora de la justicia gratuita y la modernización institucional.

Durante su intervención, subrayó la importancia de reforzar el papel de la abogacía como servicio público esencial y de garantizar el derecho de defensa de todos los ciudadanos. “El sistema de justicia gratuita no puede sostenerse sobre el esfuerzo personal de quienes lo prestan; requiere una financiación suficiente y estable por parte de la Xunta de Galicia”, afirmó. “Sin medios adecuados, no hay derecho de defensa efectivo. Esta no es una reivindicación corporativa, sino una exigencia democrática.”

Torres Foira recordó que se encuentra en marcha la negociación del nuevo baremo de retribuciones del turno de oficio, y expresó su confianza en que se reconozca «la labor de los letrados y letradas que garantizan el acceso a la justicia en condiciones de igualdad». También abordó la necesidad de asegurar pensiones dignas para quienes han cotizado durante décadas respaldando los avances hacia la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), y los riesgos de la implantación de la nueva organización judicial prevista en la Ley Orgánica 1/2025.

Luis Torres puso también en valor el proceso de modernización tecnológica del Consello, el primer Consejo autonómico de España con sedes electrónicas implantadas en todos los Colegios de la Abogacía de su ámbito, e hizo un llamamiento a la unidad de la abogacía gallega. Finalizó con un mensaje de confianza en el futuro: “Esta nueva etapa la afrontamos con diálogo, innovación y cohesión, para construir una abogacía gallega fuerte, moderna y digna”.

