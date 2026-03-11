Madrid reúne a los líderes del sector jurídico y deportivo en el ISDE Sports Convention 2026

La séptima edición analizará los grandes retos y desafíos que la industria del deporte afronta a corto y medio plazo

La séptima edición del ISDE Sports Convention (ISC), el congreso internacional organizado por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga, volverá a convertir a Madrid en el epicentro mundial del debate sobre el derecho y la industria del deporte.

El encuentro, que tendrá lugar el próximo 21 de mayo, reunirá a destacados profesionales del ámbito jurídico-deportivo, institucional y empresarial para analizar los desafíos que afronta el sector a corto y medio plazo.

Dirigido a altos representantes y directivos de empresas de derecho deportivo, directores de marketing y comunicación y estudiantes especializados en derecho deportivo, el ISC 2026 abordará, entre otras cuestiones, los principales Leading case del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS); los nuevos formatos de competición impulsados por iniciativas como la Kings League y el fallido proyecto de la Superliga europea de fútbol; el papel de Madrid como estratégica internacional en la organización de grandes eventos; la lucha contra la piratería audiovisual; y las ventajas y amenazas asociadas la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el deporte de alto nivel.

Durante la presentación del congreso, celebrada en la sede de ISDE, Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha señalado que “la industria deportiva afronta desafíos regulatorios,

tecnológicos y de modelo de negocio que requieren diálogo, seguridad jurídica y cooperación internacional”. En su opinión, “espacios como el ISDE Sports Convention son cruciales para anticipar estos retos y construir un marco estable que garantice la sostenibilidad y la integridad del deporte”. Por su parte, Juan José Sánchez Puig, CEO de ISDE, ha asegurado que “el ISDE Sports Convention nació con la vocación de ser un punto de encuentro global para quienes construyen el futuro del deporte desde el derecho, la gestión y la empresa”. “Esta séptima edición refuerza nuestro compromiso con la formación, el debate riguroso y la generación de conocimiento de una industria en constante evolución”, ha añadido.

Como en ediciones anteriores, el congreso acogerá también la entrega de los Premios ISC, que distinguen a personalidades, deportistas e instituciones y/o entidades que más se han destacado en el último ejercicio por sus resultados o apoyo al fortalecimiento o desarrollo de la industria jurídico-deportiva. Los galardonados de esta edición se darán a conocer durante la entrega de premios del 21 de mayo, que estará presidida por Juan José Sánchez Puig.

El ISC 2026 se celebra en un año especialmente relevante para el deporte internacional, marcado por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina -donde España ha logrado el mejor resultado de su historia- y por el Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. En este contexto, el congreso se suma al intenso calendario deportivo que consolida a Madrid como uno de los grandes polos internacionales del sector, junto a citas como los Premios Laureus, el Mutua Madrid Open, el Maratón de Madrid, el Open de España de golf o los encuentros internacionales de la NFL. Asimismo, la ciudad acogerá en septiembre el regreso del Gran Premio de España de Fórmula 1, 45 años después de la última carrera disputada en el circuito del Jarama.

La pasada edición del ISC reunió a más de 1.500 congresistas procedentes de cerca de 50 países, consolidándose como el principal congreso jurídico-deportivo internacional organizado por un centro universitario. Los Premios ISC distinguieron a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Ayuntamiento de Madrid, que recibió el Premio a la Trayectoria Institucional Deportiva por su compromiso con el impulso del deporte desde las instituciones; Teresa Perales Fernández, leyenda paralímpica, galardonada con el Premio a la Trayectoria Deportiva por encarnar los valores más puros del esfuerzo, la superación y la inspiración; Rudy Fernández, uno de los jugadores más emblemáticos del baloncesto español, que fue distinguido con el Premio Leyenda tras una brillante carrera llena de títulos y liderazgo; y la Fundación Trinidad Alfonso, impulsada por Juan Roig, que recibió el Premio a la Institución Solidaria por su labor ejemplar apoyando el deporte y a quienes más lo necesitan.

