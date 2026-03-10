La primera edición de LEGALTECH EXPO llega a Madrid para impulsar la práctica jurídica del futuro

El objetivo principal es reunir a profesionales del derecho procedentes de despachos, firmas jurídicas y departamentos legales de empresas

Lefebvre es colaborador de este encuentro que fomenta la innovación en el ejercicio del derecho y facilita las últimas herramientas, soluciones y desarrollos tecnológicos que están transformando el sector.

LEGALTECH EXPO, la nueva feria de referencia para los profesionales del sector jurídico en España, llega los próximos 18 y 19 de noviembre al Recinto Ferial de IFEMA MADRID con el objetivo de fomentar la innovación en el ejercicio del derecho y poner al alcance de los profesionales jurídicos las herramientas, soluciones y desarrollos tecnológicos que están transformando el modo de ejercer la abogacía y la práctica jurídica.

La primera edición de LEGALTECH EXPO reunirá a miles de profesionales del derecho procedentes de despachos profesionales, firmas jurídicas líderes en España y departamentos legales de empresas, quienes pondrán sobre la mesa los principales desafíos del sector.

El encuentro llega en un momento especialmente exigente para la abogacía y los equipos legales, que operan en un entorno marcado por una presión creciente en términos de eficiencia, competitividad y adaptación normativa. La gestión del tiempo, la necesidad de ofrecer servicios cada vez más ágiles, el manejo de grandes volúmenes de documentación, la seguridad en el tratamiento de datos o la trazabilidad de los procesos se han convertido en prioridades estratégicas para los profesionales jurídicos, a las que se suma la obligación de reducir costes operativos sin comprometer la calidad del trabajo.

Digitalización del sector legal

De manera paralela, el sector vive una etapa clave de evolución impulsada por la digitalización. El desarrollo de herramientas tecnológicas cada vez más especializadas, junto con la aplicación de la Inteligencia Artificial al ámbito jurídico, está permitiendo dar respuesta a estas necesidades concretas y redefiniendo la forma de ejercer el derecho. En este contexto, LEGALTECH EXPO nace como un punto de encuentro con conferencias, zonas de expositores y zonas de networking para conocer de primera mano las soluciones que están marcando el presente y el futuro de la profesión legal.

Cristina Claveria, directora ferial de LEGALTECH EXPO, asegura que “el sector jurídico se encuentra en un proceso de transformación en el que la tecnología y la digitalización resultan esenciales para mejorar la eficiencia y la competitividad. En este sentido, LEGALTECH EXPO nace para ofrecer a los profesionales la oportunidad de conocer soluciones innovadoras, identificar las que mejor se adaptan a sus necesidades y afrontar con mayores garantías los retos actuales del ejercicio del derecho”.

Además, LEGALTECH EXPO se celebrará de forma simultánea a ACCOUNTEX 2026 España y HR EXPO 2026,las ferias de referencia nacional en el ámbito de la innovación empresarial y del talento en IFEMA MADRID. De esta forma, los visitantes podrán acceder en un mismo espacio y en solo dos días a la oferta más completa de soluciones para la gestión y la toma de decisiones en los ámbitos legal, financiero y de recursos humanos, cubriendo así las tres áreas clave sobre las que se sustenta cualquier organización.

LEGALTECH EXPO cuenta con la colaboración de Lefebvre, Tirant lo Blanch, Conversia, AON, así como el apoyo de entidades colaboradoras como el Consejo General de la Abogacía Española, Colegios, ASNALA y Cámaras de Comercio.

El plazo de inscripción se abre en junio para los profesionales interesados en visitar la feria. De momento, se puede registrar el interés por asistir al evento a través de este enlace.

