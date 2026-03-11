Baylos se incorpora a Abion y refuerza su posicionamiento en PI y tecnología

La operación consolida la presencia de Abion en el sur de Europa y amplía su oferta integral de servicios en PI a nivel mundial

Abion, proveedor global de servicios de Propiedad Intelectual e Industrial (PI), ha alcanzado un acuerdo para la incorporación del despacho español Baylos, una de las firmas históricas y más reconocidas en España en propiedad intelectual, industrial y nuevas tecnologías.

La operación se enmarca en la estrategia de expansión internacional del grupo y cuenta con el respaldo de su accionista mayoritario, Bridgepoint.

Fundado en 1943 por Hermenegildo Baylos, Baylos asesora a clientes nacionales e internacionales, destacando su visión estratégica y su experiencia en la gestión de porfolios de marcas y la resolución de conflictos en el mercado. Su incorporación a ABION refuerza su posicionamiento internacional así como su desarrollo tecnológico durante los próximos años.

Desde Baylos, su socio director, David Gómez, define la operación como un paso adelante en la evolución del despacho: “Esta integración representa una evolución natural para Baylos. Nos permite ampliar nuestro alcance internacional sin renunciar a nuestra especialización exclusiva en propiedad intelectual e industrial.” Por otro lado, añade: “para nuestros clientes, esta evolución ofrece una combinación única: la especialización y cercanía de todo el equipo de Baylos junto con la capacidad internacional, recursos y tecnología de un despacho como Abion”.

Por otro lado, el CEO de Abion, Jesper Knudsen, sitúa la operación dentro de una hoja de ruta clara de consolidación sectorial: “Estamos acelerando nuestra ambición de construir una plataforma global de referencia en servicios de propiedad intelectual. La integración de Baylos refuerza nuestra profundidad jurídica en España y nuestra capacidad para acompañar a clientes con necesidades cada vez más transversales e internacionales”.

Knudsen subraya que la decisión no responde únicamente a criterios de expansión geográfica, sino también a una afinidad estratégica y cultural: “Compartimos con BAYLOS una visión a largo plazo, un firme compromiso con la excelencia y una orientación plena al cliente. Esta integración fortalece nuestra propuesta de valor y nuestra capacidad de crecimiento sostenible”.

El mercado de la propiedad intelectual e industrial continúa altamente fragmentado, lo que obliga a muchas compañías a coordinar distintos proveedores para gestionar sus activos intangibles. Junto con Abion, Baylos avanza hacia un modelo global integrado que combine asesoramiento legal y resolución de conflictos, pero también gestión de porfolios de marcas, dominios y seguridad digital bajo una misma estructura.

Durante un periodo transitorio de entre seis y doce meses, Baylos continuará operando bajo su marca actual. Está previsto que adopte la marca Abion a lo largo de 2026, culminando el proceso de integración a finales de ese año, pasando a ser un despacho integrado por más de 240 profesionales, y con 17 oficinas en China, Malasia, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza, Dinamarca, Irlanda, UK, Italia, Turquía y Emiratos árabes.

Con el respaldo de Bridgepoint y una estrategia activa de crecimiento, Abion avanza en su objetivo de consolidarse como uno de los principales actores internacionales en servicios de propiedad intelectual

