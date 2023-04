María de la O Martínez, directora de Innovación del grupo Lefebvre Sarrut, se incorpora al Advisory Board del Global Legaltech Hub

El Global Legaltech Hub, entidad mundial sin ánimo de lucro que potencia la innovación tecnológica en el sector legal, ha presentado su nuevo Advisory Board para el periodo 2023-2024. Se trata de una red integrada por destacados especialistas del ámbito jurídico y tecnológico que aportan una amplia variedad de conocimientos y experiencia, con el objetivo de impulsar el crecimiento y la evolución del legaltech en todo el mundo.

Esta comunidad de referencia para el ámbito legaltech ha sido reforzada con la incorporación de nuevos miembros entre los que destaca la directora de Innovación del grupo Lefebvre Sarrut, María de la O Martínez. El Advisory Board, que alcanzará los 50 miembros en los próximos meses, se ha convertido en solo tres años en un referente indispensable en el sector legaltech a nivel mundial, consolidando conexiones, proyectos e iniciativas de gran valor. Está dividido en tres grandes áreas: Geográfica, Tecnológica e Innovación.

Los demás miembros que se incorporan este año son los siguientes: Eileen Matus (Director of LL.M in Law, Tecnológico de Monterrey), Eric Kariuki (Justice Accelerator Head, HiiL Innovation Hub), Andrés Jara (Co-founder & CEO, Kea Legal), Fernando Pelaez-Pier (CEO, LexLatin), Elen Irazabal (Founder and CEO, AdvocatusAI), Raquel García (Best Delivery Advisor, Clifford Chance), Sara Molina (Senior Manager in Legal Management Consulting, Deloitte Legal), Jean-Philippe Doho (Head of Legal Operations, PPRO), Paul Handal (Legaltech Partner, ECIJA), Anna Marra (Legal Project Management & Legal Process Improving), Ana Buitrago (Legal Director (Iberia, Italy, Germany, UK), Amazon), Lola Conde (Corporate Legal Counsel, Santander), Juan Riego (General Counsel and Board Secretary, Carrefour Spain) y Noemí Brito (Head of Digital Law IP | IT and Legal Operations & Transformation Services, KPMG).

Además, renuevan como Advisors en 2023: Christiane Müller-Haye (Regional Legal Technology Director Continental Europe, Clifford Chance), Marlen Estévez (Litigation & Arbitration Partner. Co-head innovation, RocaJunyent), Nankunda Katangaza (Co-founder, African Law & Tech Network), Leah Molatseli (Head of Business Development, Legal Interact), Jennifer Woodard (Co-founder, Insikt AI), Carlos Escapa (Global Business Development, Data & AI/ML Solutions, Amazon Web Services), Juan Carlos Luna (Founder, Lawit Group), Carlos Gámez (Co-founder & CEO, Widú Legal), Josh Lee (Director, Asia-Pacific Legal Innovation & Technology Association), Namit Oberoy (Founder, Indian Legal Tech), Joaquim Matinero (Banking & Finance and Blockchain Associate, RocaJunyent), Alejandro Pérez (Legal Technology Advisor, Chiomenti - Italy), Carlos García-Egocheaga (Chief Executive Officer, Lexsoft Systems), Ivan Basart (CTO, Validated ID), Holger Zscheyge (Managing Director, Infotropic Media), Laura Fauqueur (Founder, Legal Shake), Mariona Campmany (CMO, Veridas), Alejandro Sánchez del Campo (Innovation & Legaltech Counsel, LA LEY), Patricia Manca (Partner, PwC Tax & Legal Services), y Alejandro Esteve de Miguel (Co-founder & CEO, Bigle Legal).

“El Advisory Board es sin duda uno de nuestros mayores aciertos, tenemos peticiones de socios, empresas e incluso instituciones que nos solicitan expertos en diferentes áreas a los que consultar temas relevantes, participar en proyectos o presentar eventos”, señala Albert Ferré, vicepresidente del GLTH. “A través de nuestro proceso de selección que aporta valor y hace partícipes a los Advisors, logramos conformar un Board único y pionero en el ecosistema legaltech mundial”, concluye.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos