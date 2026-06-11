Marta González-Llera se incorpora como socia a Stephenson Harwood en Madrid

El despacho de abogados internacional Stephenson Harwood LLP refuerza su oficina de Madrid con la incorporación de Marta González-Llera como socia de Real Estate y proyectos.

Con este nombramiento, Marta González se convierte en la novena socia en unirse a la firma desde la apertura de sus oficinas en Madrid.

Marta González-Llera es abogada especializada en inmobiliario, con más de 15 años de experiencia en derecho inmobiliario y urbanístico. Durante su trayectoria ha asesorado a fondos, promotores e inversores a lo largo de todo el ciclo de desarrollo, desde la adquisición hasta la gestión de activos. Se incorpora desde Cases Lacambra, donde lideraba el área de inmobiliario.

Juan Oñate Dancausa, socio director de Stephenson Harwood en Madrid, señala: “La reputación de Marta como asesora jurídica de primer nivel la precede. Su conocimiento y experiencia serán una aportación muy valiosa para nuestro equipo, y además comparte nuestro enfoque práctico y comercial en el trabajo con los clientes. Estamos encantados de dar la bienvenida a Marta al equipo”.

Esta apertura refuerza la presencia de la firma en Europa y amplía su capacidad para asesorar a clientes nacionales e internacionales con intereses en España. La oficina constituye una pieza clave en la estrategia de crecimiento de la firma y en su ambición de ser una referencia en Europa, Oriente Medio y Asia.

La oficina de Stephenson Harwood de Madrid cuenta con un equipo de abogados con perfiles y experiencia complementarios que combinan capacidades de primer nivel en operaciones corporativas y financieras, con una sólida práctica de litigación y arbitraje y un foco inicial en sectores como Capital Privado, fondos, y transición energética e infraestructuras, en línea con la estrategia internacional de la firma. El equipo cuenta con una amplia experiencia en M&A, fiscal, inmobiliario, financiero, reestructuraciones e insolvencias, situaciones especiales y litigios.

Marta se incorpora a un equipo de socios integrado por Juan Oñate, socio director y responsable de Reestructuraciones, insolvencias y situaciones especiales; Jesús Almoguera, Carlos González y Eduardo Vázquez de Prada refuerzan la práctica de litigación y arbitraje; Carmen Alonso se incorpora en Corporate/M&A y reestructuraciones; Antonio Caneva, en bancario y financiero; Elena Oñoro en fiscal y arbitraje internacional y José Ramón Vizcaíno, en fiscal.

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