Marta Sánchez y Joaquim Capdevila, nuevos socios de RSM

Con más de 17 años de experiencia en auditoría externa y consultoría de riesgos, Marta Sánchez ha desarrollado su práctica en ámbitos como el Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Cumplimiento Normativo, Control Interno, Auditoría Interna y ESG, prestando servicios tanto a compañías nacionales como internacionales, cotizadas, de gran tamaño y del sector público.
Por su parte, Joaquim Capdevila cuenta con una dilatada experiencia en derecho mercantil y societario, donde ha intervenido en operaciones de reorganización y reestructuración de grupos, compraventas y adquisiciones, así como en procesos de internacionalización de grupos empresariales en distintos mercados. Además, ha asesorado en el diseño, y la negociación de importantes contratos mercantiles en sectores como el cosmético, químico e ingeniería.
“Con estos nombramientos, reforzamos dos áreas clave para nuestros clientes y nos reafirmamos en nuestra determinación de desarrollar el mejor talento dentro de la firma. La gestión de riesgos en un contexto cada vez más exigente y el asesoramiento mercantil en operaciones corporativas de gran complejidad serán estratégicas para el futuro de las empresas”, señala RSM en un comunicado.
La firma continúa así con su estrategia de crecimiento y consolidación en el mercado español, donde cuenta con una red de profesionales especializados en todas las áreas críticas para la empresa.