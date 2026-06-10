Martínez-Almeida: “Uno de los motores de la sociedad es la IA, pero la verdadera transformación surge de las personas”

En la 3º edición del encuentro se abordaron cuestiones como la gobernanza de la IA, el cumplimiento normativo o la transformación de los departamentos jurídicos

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, inaugura el Congreso IA Derecho y Empresa de Lefebvre defendiendo la necesidad de afrontar esta revolución tecnológica.

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, ha celebrado la 3ª edición del El Congreso IA Derecho y Empresa la cita de referencia para analizar el impacto real de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito jurídico y empresarial.

Bajo el lema “Del impacto a la acción: la nueva práctica jurídica”, la jornada reunió a expertos del sector para tratar los retos que plantea esta transformación: la gestión del riesgo, el cumplimiento normativo, la automatización de procesos, los nuevos modelos de Legal Operations y la evolución de los perfiles profesionales en el entorno legal.

Juan Pujol, presidente de Lefebvre; José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre y, Jaime Pérez Renovales, secretario general y del Consejo del Banco Santander fueron los encargados de dar la bienvenida al Congreso celebrado en online y presencial en Madrid. Durante su intervención Pérez Renovales, señaló que “el Banco Santander lleva más de 20 años apoyando a la Administración de Justicia y a los profesionales del sector ofreciendo soluciones adaptadas para impulsar su desarrollo profesional y personal.” Por su parte, Sandín apuntó que Lefebvre hemos sido “pioneros a la hora de abrir los ojos” a muchos profesionales sobre el potencial de la IA generativa. “Hoy el debate ya no es qué puede hacer esta tecnología por nosotros, sino cómo integrarla con garantías en nuestros procesos y decisiones”.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, en su discurso, reflexionó sobre el potencial transformador de la IA y defendió la necesidad de afrontar esta revolución tecnológica, con las personas en el centro. Además, destacó la importancia de combinar innovación, empresa y seguridad jurídica para consolidar a Madrid como un referente en la adopción de IA, y reivindicó el papel de las empresas como motor de transformación: “sin el mundo de la empresa Madrid no se puede entender y no puede tener futuro”.

Xavier Marcet, vicepresidente de Grupo Marlex y experto en innovación, estrategia y management humanista, remarcó el impacto de la IA en los modelos de liderazgo y gestión empresarial. Para Marcet, “la verdadera estrategia son las personas. El producto tiene que estar bien, pero el impacto que consigues está en el know who, en quién hace las cosas”.

Gobernanza, control y seguridad jurídica de la IA

Durante el primer bloque del Congreso, Rodrigo González, socio de Deloitte Legal; Estíbaliz Medina, responsable de Legal Tech & Ops and Corporate JVs de Moeve y, J. Heraclio Peña Pérez, director de Asesoría Jurídica de Banco Santander, exploraron cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo, la protección de datos, la responsabilidad derivada de decisiones automatizadas o la trazabilidad de los resultados generados por sistemas de IA. Gónzalez reconoce que los proyectos de gobernanza de IA son cada vez más complejos “porque la regulación sigue evolucionando y muchos conceptos requieren interpretación práctica”.

Posteriormente, José Ángel Sandín; Francisca Hernádez Amezcua, Public Law & Litigation de Masorange; y Gonzalo F. Gállego, socio y responsable del Área de Protección de Datos, IA y Derecho Digital de Hogan Lovells, debatieron sobre la integración de la IA jurídica especializada en los despachos para minimizar riesgos y mejorar la fiabilidad de los resultados generados por esta herramienta. Además, durante la sesión Sandín presentó las tres novedades de GenIA-L: el Agente Memento, el Razonamiento Lefebvre y el lanzamiento de la app móvil. “Estas novedades solo tienen utilidad si se ponen al servicio de los profesionales, para que puedan ser más eficientes y tomar las decisiones acertadas”.

Legal Ops y agentes de IA

María de la O Martínez, directora de Estrategia e Innovación de Lefebvre; Laura Paz, directora de Legal Operations de BDO Abogados; Óscar Peco, responsable de la Unidad de Comunicaciones Judiciales y Administrativas de Santander España, y Rocío Catalá, Head of Legal Operations de ECIJA, evaluaron en el segundo bloque cómo la IA y la automatización están impulsando nuevos modelos de colaboración y transformación cultural dentro de los departamentos jurídicos. Martínez, subrayó que “la función legal es cada día más compleja. Por eso es importante entender cómo las Legal Ops ayudan a que todo funcione correctamente: conocimiento jurídico, tecnología, procesos, datos, IA y criterio profesional”.

La sesión matinal concluirá con la intervención de Noemí Brito, socia responsable del área de Nuevas Tecnologías de KPMG Abogados, y Guillermo Zulueta, director de la Asesoría Jurídica de Bimba y Lola, que valorarán el impacto de los agentes de IA en las organizaciones y reflexionarán sobre cómo los sistemas autónomos están transformando la estructura de los departamentos jurídicos.

Casos de uso y automatización

La novedad de este año es la celebración de cuatro talleres prácticos orientados a aterrizar el uso real de la IA en despachos y organizaciones. Entre los focos principales destacan: la IA aplicada y los casos de uso; los ecosistemas necesarios para que pymes y despachos puedan aplicar correctamente estas herramientas tecnológicas; vibecoding y automatización, y el impacto de la IA en el talento junior y las nuevas competencias que demandará el sector jurídico en este sentido.

El Congreso IA Derecho y Empresa cuenta con la colaboración de Banco Santander, Deloitte Legal, KPMG Abogados y ETL Global.

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