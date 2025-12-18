Más de 200 expertos hacen balance de la entrada en vigor de la Ley de coordinación entre Catastro y Registro de la Propiedad

Esta norma transformó la relación entre dos instituciones esenciales para la seguridad jurídica y la transparencia: el Registro de la Propiedad y la Dirección General del Catastro.

En el acto se ha entregado la Medalla de Honor de Colegio de Registradores al director general del Catastro, Fernando de Aragón.

El Colegio de Registradores de España ha celebrado el 17 de diciembre un acto de conmemoración de la entrada en vigor de la Ley 13/2015, una norma que transformó la relación entre dos instituciones esenciales para la seguridad jurídica y la transparencia: el Registro de la Propiedad y la Dirección General del Catastro. Más de 200 expertos se han reunido en un debate para analizar el balance de esta ley que cumple ahora diez años.

En la apertura del acto, Teresa López, directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores ha manifestado que “diez años después de la entrada en vigor de la ley, este aniversario constituye una magnífica oportunidad para mirar al pasado, valorar el camino recorrido y los logros alcanzados, pero también para mirar al futuro con responsabilidad, identificando los desafíos pendientes y asumiendo el compromiso de dar respuesta a los problemas que su aplicación ha planteado”.

Desafíos pendientes

Posteriormente, el vicedecano del Colegio, Alfredo Delgado, en sus palabras ha dicho que “la ley exigió un verdadero cambio de mentalidad por parte de todos los operadores implicados: registradores, técnicos, topógrafos y geómetras, que tuvieron que familiarizarse con nuevos conceptos, lenguajes y herramientas”, y añadió que “la clave de este proceso ha sido, sin duda, la colaboración, la formación y el intercambio de información”.

El vocal de Bases Gráficas y Medio Ambiente del Colegio, Luis Manuel Benavides, se ha referido en la entrega de la medalla del Colegio al director general del Catastro, Fernando de Aragón, que es “una Ley que nació con un objetivo claro: lograr la coordinación entre Catastro y Registro, aprovechando la tecnología, garantizando un intercambio seguro de datos y simplificando procedimientos para ofrecer un servicio más eficiente a ciudadanos y Administraciones”.

En el acto se ha rendido un homenaje por parte de los registradores al director general del Catastro, Fernando de Aragón. En sus palabras de laudatio, Luis Manuel Benavides ha señalado que “gracias a su trabajo, el Catastro es hoy una institución más moderna, más fuerte y conectada con la realidad tecnológica y social”. Y ha añadido que “Fernando de Aragón no solo ha impulsado la coordinación con el Registro, sino que ha sentado las bases para un Catastro preparado para los retos del futuro. Y todo ello lo ha hecho con una actitud ejemplar, inspirando confianza y respeto a los que han tenido la suerte de trabajar a su lado o compartir estos últimos 4 años, como es mi caso”.

Por su parte, Fernando de Aragón ha agradecido la concesión de la Medalla de Honor del Colegio de Registradores y ha elogiado los beneficios de la ley de coordinación porque reduce incertidumbres, evita solapamientos, aporta coherencia al sistema y, sobre todo, beneficia al ciudadano al simplificar trámites, reducir costes, evitar conflictos y generar confianza.

Además, en sus palabras el director general del Catastro ha expresado que en el futuro afrontamos nuevos retos, como el desarrollo de una coordinación aún más plena entre Catastro y Registro, apoyada en los avances tecnológicos y en la mejora continua de los sistemas de información, siempre con la misma voluntad de cooperación que nos ha traído hasta aquí.

“Nada de esto habría sido posible sin la colaboración generosa de los equipos técnicos y jurídicos que han participado en este proceso. A todos ellos quiero expresar mi agradecimiento”, concluyó de Aragón.

El acto ha contado también con dos mesas redondas integradas por responsables del Catastro y del Registro de la Propiedad en las que se han analizado los 10 años de implementación de esta ley.

