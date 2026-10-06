El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la función social de la vivienda a través de una batería de actuaciones dirigidas a reforzar el derecho a la vivienda y a limitar las prácticas especulativas en este ámbito.

Este Real Decreto-ley se vertebra en dos ejes de acción definidos: por un lado, bajar los precios, dar estabilidad y combatir el fraude; por otro lado, ampliar la oferta de vivienda asequible, permitiendo consolidar un parque de vivienda público y con protección de carácter permanente.

La norma incorpora así un grueso paquete de medidas de carácter estructural, como la protección frente a los desahucios de personas vulnerables y sin alternativa habitacional hasta 2030; los límites a la compra especulativa por parte de fondos buitre; la regulación de las figuras del alquiler de temporada y de habitaciones; la imposición de un IVA a viviendas destinadas a uso turístico y la reducción del mismo impuesto a la vivienda protegida; deducciones y bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios; el nuevo mecanismo de financiación 'Tu Casa', dotado con 10.000 millones de euros para facilitar la compra de la primera vivienda; o fórmulas para el blindaje del parque estatal de vivienda, entre otras acciones.

Asimismo, se incluyen otras medidas dirigidas a reforzar el derecho, como la dotación de 400 millones de euros para el fondo de impacto social, con el objetivo de impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales; o la adscripción de las viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social a CASA 47-Entidad Estatal de Vivienda, para su puesta a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos