Mila Pacheco, nueva decana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife

Mila Pacheco Pérez fue elegida ayer como nueva decana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife en las elecciones celebradas en la entidad.
Hasta ahora vicedecana, Pacheco relevará en el cargo a José Manuel Niederleytner y encabezará la corporación durante los próximos cinco años.
Con su nombramiento, ya son 25 las mujeres al frente de un Colegio de la Abogacía en España.
Pacheco obtuvo 1.166 votos, frente a los 1.089 de José Manuel Niederleytner y los 322 de Víctor Martín. La participación en los comicios alcanzó el 37,5 %.
La proclamación oficial de la nueva Junta de Gobierno se llevará a cabo en los próximos días.
