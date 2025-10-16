Miralles Abogados celebra su 25 aniversario

Consolida su posición como boutique de referencia en Derecho Laboral

En su 25 aniversario, Miralles Abogados consolida su posición como una de las firmas boutique de referencia en Derecho Laboral en España. Con más de 20 profesionales y un crecimiento orgánico que ha permitido duplicar su actividad en los últimos ocho años, el despacho combina especialización, compromiso y cercanía con sus clientes, con una visión adaptada a los nuevos retos del entorno laboral.

asesoramiento técnico, riguroso y personalizado. Hoy, Miralles asesora a grandes compañías nacionales y multinacionales de sectores como el farmacéutico y sanitario, químico, alimentación y bebidas,automoción y empresas tecnológicas, consolidando una relación de confianza y continuidad con sus clientes.

“El desarrollo de Miralles es fruto del esfuerzo, el compromiso y la confianza de nuestros clientes”, afirma Carlos Miralles, socio fundador. “Desde el inicio, nuestra misión ha sido acompañar a las empresas, entender sus desafíos y ofrecerles soluciones adaptadas a cada momento”.

A lo largo de estos años, la firma ha evolucionado junto al propio sector de recursos humanos, ampliando su alcance más allá del asesoramiento laboral tradicional. Hoy, Miralles acompaña a sus clientes en áreas como el compliance laboral, la estrategia de RRHH y la adaptación a los nuevos retos sociales y tecnológicos, consolidándose como un partner estratégico de las organizaciones.

La dimensión internacional de la firma se refuerza a través de su papel como miembro fundador de la International Labour Law Network (ILLN), una alianza europea de 13 despachos especializados que permite ofrecer un asesoramiento laboral coordinado a nivel internacional, especialmente en materia de movilidad internacional.

En este año de celebración, Miralles pone la mirada en el futuro con optimismo y continuidad, impulsado por un relevo generacional que refuerza su carácter familiar y su compromiso con la excelencia.

La pasada semana, la firma celebró su 25 aniversario con un acto conmemorativo en el Hotel Miramar de Barcelona junto a más de 200 clientes y colaboradores. El encuentro sirvió para agradecer la confianza depositada durante estos 25 años y reafirmar la vocación de Miralles Abogados de seguir acompañando a las empresas en sus próximos desafíos.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos