Miralles Abogados celebra su 25 aniversario

asesoramiento técnico, riguroso y personalizado. Hoy, Miralles asesora a grandes compañías nacionales y multinacionales de sectores como el farmacéutico y sanitario, químico, alimentación y bebidas,automoción y empresas tecnológicas, consolidando una relación de confianza y continuidad con sus clientes.
“El desarrollo de Miralles es fruto del esfuerzo, el compromiso y la confianza de nuestros clientes”, afirma Carlos Miralles, socio fundador. “Desde el inicio, nuestra misión ha sido acompañar a las empresas, entender sus desafíos y ofrecerles soluciones adaptadas a cada momento”.
A lo largo de estos años, la firma ha evolucionado junto al propio sector de recursos humanos, ampliando su alcance más allá del asesoramiento laboral tradicional. Hoy, Miralles acompaña a sus clientes en áreas como el compliance laboral, la estrategia de RRHH y la adaptación a los nuevos retos sociales y tecnológicos, consolidándose como un partner estratégico de las organizaciones.
La dimensión internacional de la firma se refuerza a través de su papel como miembro fundador de la International Labour Law Network (ILLN), una alianza europea de 13 despachos especializados que permite ofrecer un asesoramiento laboral coordinado a nivel internacional, especialmente en materia de movilidad internacional.
En este año de celebración, Miralles pone la mirada en el futuro con optimismo y continuidad, impulsado por un relevo generacional que refuerza su carácter familiar y su compromiso con la excelencia.
La pasada semana, la firma celebró su 25 aniversario con un acto conmemorativo en el Hotel Miramar de Barcelona junto a más de 200 clientes y colaboradores. El encuentro sirvió para agradecer la confianza depositada durante estos 25 años y reafirmar la vocación de Miralles Abogados de seguir acompañando a las empresas en sus próximos desafíos.