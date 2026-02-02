Salcedo Tax Litigation amplía su práctica con un nuevo servicio de asesoramiento fiscal estratégico

El despacho, referente en defensa tributaria frente a la Administración, incorpora el área de Tax Legal Advising para ofrecer un acompañamiento fiscal integral y preventivo a empresas y particulares

Salcedo Tax Litigation, boutique legal especializada en Derecho Tributario y reconocida por su sólida trayectoria en la defensa de contribuyentes frente a la Agencia Tributaria, anuncia la incorporación de una nueva área de práctica: Tax Legal Advising, un servicio de asesoramiento fiscal estratégico que refuerza y complementa su histórica especialización en litigación tributaria.

Con una amplia experiencia en procedimientos tributarios complejos, inspecciones y litigios frente a la Administración tributaria, el despacho da ahora un paso estratégico para responder a una demanda cada vez más habitual entre sus clientes: anticiparse al conflicto fiscal mediante una planificación rigurosa y con plena seguridad jurídica.

“Nuestros clientes no solo buscan defensa cuando surge un problema con la Administración, sino también apoyo experto para tomar decisiones fiscales correctas desde el inicio”, señala José María Salcedo, socio director del despacho con más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito del derecho tributario.

De la defensa tributaria a la prevención fiscal

Salcedo Tax Litigation ha construido su reputación como despacho altamente especializado en litigación tributaria, con un profundo conocimiento del criterio de la Agencia Tributaria, los Tribunales Económico-Administrativos y la jurisdicción contencioso-administrativa. Esa experiencia práctica en el conflicto fiscal se convierte ahora en uno de los principales valores diferenciales del nuevo servicio de asesoramiento.

El área de Tax Legal Advising se apoya en esa visión estratégica de la fiscalidad: planificar y estructurar decisiones teniendo en cuenta cómo interpreta y aplica la norma la Administración, con el objetivo de reducir riesgos y evitar contingencias futuras.

Un asesoramiento fiscal adaptado a un entorno cada vez más complejo

El nuevo servicio ofrece asesoramiento especializado en ámbitos como la planificación y reestructuración fiscal empresarial y patrimonial; la fiscalidad internacional, sucesiones, donaciones y empresa familiar; el acompañamiento en inspecciones y comprobaciones tributarias desde su inicio, y el asesoramiento en precios de transferencia.

Todo ello con un enfoque preventivo, personalizado y orientado a la protección del patrimonio y a la toma de decisiones fiscales con plena seguridad jurídica.

Un modelo boutique, especializado y orientado al cliente

La incorporación de Tax Legal Advising no supone un cambio en la filosofía del despacho, sino una evolución natural. Salcedo Tax Litigation mantiene su modelo boutique, basado en la hiperespecialización, el trato directo con el socio y el análisis profundo de cada caso, alejándose de soluciones estandarizadas.

Con esta ampliación de servicios, el despacho refuerza su posicionamiento como aliado fiscal de largo plazo para empresas, directivos y patrimonios familiares, integrando asesoramiento, prevención y defensa tributaria.

“A través de este nuevo servicio buscamos aportar seguridad jurídica y tranquilidad a empresas y particulares, ayudándoles a estructurar sus decisiones fiscales con una visión a largo plazo y evitando contingencias que pueden resultar muy costosas en el futuro”, concluye José María Salcedo.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos