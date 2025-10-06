Ontier incorpora a Alfonso Vallés como director del área de Inmobiliario

Avanza así en su compromiso estratégico de integrar talento jurídico de primer nivel para el crecimiento de la firma

Ontier refuerza su departamento de Inmobiliario con la incorporación de Alfonso Vallés Rodríguez como director del área de Real Estate que lidera Natalia Callejo, avanzando así en su compromiso estratégico de integrar talento jurídico de primer nivel para el crecimiento de la firma tanto en España como a nivel internacional.

Alfonso Vallés está especializado en operaciones inmobiliarias complejas, con amplia experiencia en la adquisición y venta de activos y compañías inmobiliarias, la estructuración de acuerdos de coinversión y de socios, contratos de gestión y explotación, arrendamientos y proyectos de desarrollo. Ha asesorado a fondos de inversión, promotores y compañías del sector en transacciones de alto impacto, tanto nacionales como internacionales, y cuenta con un sólido conocimiento de los aspectos fiscales y financieros vinculados a este tipo de operaciones.

Licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Freshfields, despacho en el que ha trabajado durante más de una década en el área de Real Estate, acumulando una sólida experiencia en operaciones transfronterizas de M&A y en proyectos internacionales.

Cristina Camarero, socia directora de Ontier España, subraya que: “La incorporación de Alfonso fortalece nuestra práctica de Real Estate y nos permite seguir ofreciendo un servicio completo y estratégico a nuestros clientes en un mercado dinámico y complejo. Su experiencia en transacciones inmobiliarias y su capacidad para aportar soluciones estratégicas en proyectos de desarrollo y coinversión refuerzan nuestro compromiso de acompañar a los clientes en todas las fases de sus operaciones.”

Natalia Callejo, socia responsable del área de Inmobiliario añade que: “En el último año hemos visto un crecimiento sostenido de la inversión inmobiliaria, especialmente en el ámbito del living, el hotelero y los data centers. La incorporación de Alfonso refleja la apuesta de Ontier por un mercado con transacciones cada vez más complejas y con un fuerte componente regulatorio, y responde al crecimiento que nuestra área de inmobiliario ha experimentado en los últimos años. Su experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales de gran relevancia nos permitirá seguir ofreciendo un servicio de primer nivel y un acompañamiento integral en todo el proceso de creación de valor de los activos, algo esencial en el actual entorno del sector.”

Por su parte, Alfonso Vallés señala que: “Unirme a Ontier supone una oportunidad estratégica para aprovechar al máximo mi trayectoria en operaciones inmobiliarias complejas y contribuir activamente al crecimiento del área. Vengo a aportar valor en la estructuración de transacciones inmobiliarias, identificando riesgos con antelación y ofreciendo soluciones prácticas que generen confianza y seguridad. Me atrae especialmente la posibilidad de colaborar con un equipo dinámico y multidisciplinar, en un entorno internacional donde el área de Inmobiliario tiene espacio para seguir creciendo y generando valor real para los clientes”.

En los últimos meses, Ontier ha llevado a cabo diversos movimientos estratégicos de calado, como la integración de Gold Abogados en España, liderado por Israel Gómez-Caro y Raúl Da Veiga, la creación de un Middle East Desk para atender las oportunidades en Oriente Medio, la integración en Italia de los equipos liderados por Simone Grassi (Litigación) y Stefano Zappalà (Corporate M&A), o la incorporación del despacho Matthei en Chile, que ha permitido duplicar el tamaño de la oficina en este país. A ello se suman fichajes como el de Manuel Mingot como socio de Banking&Finance, Rafael Alonso como Counsel en Corporate y M&A, y Carlos Rodríguez Barrigüete como socio de Fiscal o los recientes nombramientos de Javier Muñoz Martínez como Director Internacional de la firma, y de Michael O. Mena como socio director de la oficina de Miami, consolidando un modelo que combina visión global y conocimiento local.

