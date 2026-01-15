Ontier incorpora a Jaime Yélamos como socio de Laboral

El nuevo socio y su equipo se integran en la oficina de Sevilla, fortaleciendo la presencia de Ontier en Andalucía

Con este movimiento, la firma intensifica su crecimiento en Andalucía e impulsa una de las áreas con mayor demanda en el actual entorno empresarial.

Jaime Yélamos se incorpora acompañado de un equipo con amplia experiencia en Derecho del Trabajo, integrado por Fernando Yélamos y Rafael Valseca López, reforzando así la capacidad de Ontier para ofrecer un asesoramiento laboral integral y cercano a las necesidades de las empresas. El nuevo equipo se integrará en la práctica de Laboral liderada a nivel nacional por el socio José María Fernández Mota, que ya cuenta en Sevilla con la figura de Eduardo González Biedma, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad de Sevilla.

Jaime Yélamos, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración, cuenta con una trayectoria consolidada en el asesoramiento empresarial, con amplia experiencia en negociación colectiva, conflictos colectivos, expedientes de regulación de empleo, accidentes laborales y Seguridad Social. A lo largo de su carrera ha dirigido el área de Derecho Laboral en distintos despachos, combinando un alto nivel técnico con una clara orientación al negocio. Además de su práctica profesional, ha desarrollado una intensa actividad académica como profesor en el Instituto de Estudios Cajasol, impartiendo docencia en el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas.

Cristina Camarero, socia directora de Ontier España, señala que: “la incorporación de Jaime Yélamos Bermúdez-Coronel y su equipo supone un paso estratégico para seguir fortaleciendo nuestra práctica laboral en Sevilla y acompañar a nuestros clientes en asuntos de alta complejidad”.

Por su parte Jaime Yélamos Bermúdez-Coronel destaca que “Incorporarme a un proyecto con la ambición y la proyección internacional de Ontier supone un reto profesional apasionante al que me sumo con la ilusión de aportar mi experiencia a una firma que destaca por su innovación y su cercanía al cliente. Tanto Fernando con su visión y experiencia, como Rafael y yo, venimos a sumar fuerzas con Eduardo González Biedma para consolidar a Ontier como el referente jurídico de confianza para el tejido empresarial en Andalucía. Estamos muy contentos de integrarnos en un equipo que comparte nuestra visión de la abogacía como una herramienta estratégica para la empresa que dé respuesta a los retos actuales de las empresas andaluzas. Es un orgullo formar parte de una firma que no solo crece en cifras, sino en excelencia y compromiso con sus clientes.”

Esta incorporación responde a la estrategia de Ontier de reforzar una práctica clave para sus clientes en un contexto marcado por una creciente complejidad normativa, la transformación de las relaciones laborales y el aumento de los asuntos vinculados a reorganizaciones empresariales, negociación colectiva y cumplimiento laboral. Por otro lado, este movimiento está alineado con las necesidades estratégicas de empresas y directivos, y consolida su oficina de Sevilla como una pieza relevante dentro de la estructura nacional de la firma.

