Pekín confirma que examinará la compra por Meta de la firma china de inteligencia artificial Manus

Las autoridades chinas llevarán a cabo una evaluación e investigarán si la reciente compra de la startup de inteligencia artificial Manus por parte de Meta a cambio de unos 2.000 millones de dólares (1.707 millones de euros) cumple la legislación en materia de control de exportaciones, según ha confirmado este jueves el Ministerio de Comercio de China.

"El Ministerio de Comercio, junto con los departamentos pertinentes, realizará una evaluación e investigación para determinar la conformidad de esta adquisición con las leyes y regulaciones pertinentes en materia de control de exportaciones, importación y exportación de tecnología e inversión extranjera", ha explicado un portavoz del Ministerio chino.

En este sentido, el funcionario ha asegurado que el Gobierno de China apoya constantemente a las empresas en la realización de operaciones transnacionales mutuamente beneficiosas y la cooperación tecnológica internacional, de conformidad con las leyes y regulaciones.

No obstante, ha recordado que aquellas empresas que participan en inversiones extranjeras, exportación de tecnología, transferencia de datos y fusiones y adquisiciones transfronterizas deben cumplir con las leyes y regulaciones del país y seguir los procedimientos legales.

El gigante tecnológico estadounidense Meta Platforms, propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció la semana pasada la adquisición del agente de inteligencia artificial autónomo Manus, que continuará operando desde Singapur, así como vendiendo y operando su servicio de suscripción de productos a través de su aplicación y sitio web.

Según apuntaba ayer 'Financial Times', el acuerdo con Manus habría llamado la atención en Pekín debido a la preocupación de que pudiera incentivar a las startups chinas a trasladarse físicamente fuera del país para eludir la supervisión nacional.

En este sentido, la apertura de una segunda sede o de oficinas en Singapur, práctica que se conoce coloquialemente como "lavado de imagen de Singapur", se ha vuelto cada vez más común entre las empresas chinas que buscan clientes globales.

Por otro lado, si bien los grupos chinos en Singapur generalmente han mantenido sus operaciones en su país de origen, el diario destaca que el equipo principal de Manus se trasladó a la ciudad-estado en 2025, lo que deja pocas opciones claras para que Pekín intervenga si las autoridades deciden que es necesario hacerlo.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos