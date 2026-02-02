Pérez-Llorca incorpora a Adal Salamanca como socio de Fiscal

El nuevo socio se incorpora a la sede de Madrid del Despacho, desde donde trabajará de manera coordinada con el resto de oficinas de la Firma

Pérez-Llorca ha anunciado la incorporación de Adal Salamanca como nuevo socio de Fiscal en su oficina de Madrid para reforzar esta práctica, en concreto el área de fiscalidad contenciosa y procedimental.

Salamanca cuenta con una sólida trayectoria en el asesoramiento fiscal a empresas, con especial foco en la práctica contencioso-tributaria y en la defensa de los contribuyentes ante procedimientos de comprobación, inspección y sanción, así como en las diferentes vías de recurso previstas tanto en la legislación nacional como comunitaria. A lo largo de su carrera, ha prestado asesoramiento en asuntos de alta complejidad, en coordinación con equipos multidisciplinares y con un enfoque integral orientado a las necesidades del cliente. En este ámbito, ha dirigido procedimientos tributarios en todas sus fases y vías de recurso, tanto en sede administrativa como en la jurisdicción contencioso-administrativa y ante instancias y organismos comunitarios. Asimismo, cuenta con amplia experiencia asesorando a fondos de inversión y de pensiones europeos y de terceros Estados en la recuperación de impuestos en España derivados de sus inversiones.

Con esta incorporación, Salamanca se une al equipo de Fiscal de Pérez-Llorca y trabajará de manera coordinada con el resto de oficinas del Despacho. Su incorporación se suma al refuerzo de esta práctica, tras la promoción interna anunciada el pasado mes de diciembre de 12 socios y 5 counsels, entre los que se encuentran Antonio Ruiz y Yi Zhou, nombrados nuevos socios de Fiscal.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Adal Salamanca cuenta con un Máster en Tributación y Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros y con diversos programas y diplomas en escuelas de negocios como IESE e IE. Además, Salamanca es profesor en distintas universidades donde imparte docencia en materias relacionadas con el procedimiento tributario y los delitos contra la Hacienda Pública.

En palabras de Clara Jiménez, socia responsable del área de Fiscal de Pérez-Llorca: “La incorporación de Adal se enmarca en la estrategia de crecimiento y fortalecimiento del área Fiscal y, en concreto, del área procedimental y de litigio tributario en la que tenemos ya una posición muy consolidada. Adal viene a desarrollar el área de contenciosos de fondos y, en general, entidades extranjeras con presencia en España, respecto de la que consideramos oportuno una clara especialización como la que tiene Adal. En el actual contexto de revisión, o inclusive cuestionamiento de algunos paradigmas de fiscalidad internacional, creemos imprescindible contar con un equipo que se dedique exclusivamente a esta área en su vertiente contenciosa”.

Para Julio Lujambio, socio ejecutivo de Pérez-Llorca, “el área de Fiscal es una de las prácticas estratégicas del Despacho y desempeña un papel clave en el asesoramiento integral que ofrecemos a nuestros clientes. En un entorno marcado por una creciente complejidad normativa, contar con un equipo sólido y altamente especializado resulta esencial. La incorporación de Adal refuerza esta apuesta y confirma la relevancia que el área de Fiscal tiene dentro de nuestro proyecto”.

