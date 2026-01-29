XV Edición del Premio a Jóvenes Laboralistas

El Foro Español de Laboralistas (FORELAB) convoca la decimoquinta edición del premio a “Jóvenes Laboralistas”, con la finalidad de promocionar el estudio e investigación en el ámbito del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.

Este premio se concederá al autor del artículo de contenido jurídico laboral que obtenga la mejor calificación otorgada por un jurado de expertos.

El premio está dirigido a los estudiantes de los dos últimos años de grado en Derecho o de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y de másteres o postgrados, los graduados en Derecho y los graduados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos que se dediquen profesionalmente al ámbito de las relaciones laborales, durante los seis años siguientes a su graduación, así como los abogados y graduados sociales en ejercicio en los seis años siguientes a la colegiación, los socios de FORELAB. Será, en todo caso, condición indispensable para poder acceder al premio que al término del plazo de presentación de solicitudes los candidatos no hayan cumplido 35 años.”

Se podrán presentar los trabajos hasta el próximo domingo 31 de mayo de 2026 inclusive.

El Jurado está compuesto por:

Presidenta:

María Emilia Casas Baamonde, Catedrática de Derecho del Trabajo y Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional.

Vocales:

María Luisa Segoviano Astaburuaga, Magistrada del Tribunal Constitucional, anterior Presidenta de la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo.

Ignacio García-Perrote: Ignacio García-Perrote Escartín, Magistrado de la Sala lo Social del Tribunal Supremo. Catedrático de Derecho del Trabajo (s.e.).

Yolanda Valdeolivas García, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma Madrid.

Secretario:

Jesús Mercader Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III.

Colaboradora Académica:

Mª del Rosario Cristóbal Roncero, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Vicerrectora de Relaciones Internacionales y de Cooperación Universidad Complutense de Madrid

El premio está patrocinado por el Banco Santander que otorgará los 3.000€ y por Lefebvre que ofrece una suscripción anual al QMemento Base Social. Adicionalmente el premiado recibirá el correspondiente diploma acreditativo y un año de membresía en FORELAB.

Los artículos y datos identificativos de los premiados y finalistas se publicarán en la página web de FORELAB.

