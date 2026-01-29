Análisis de la implantación de la Ley de Eficiencia en Catalunya

El ministerio de Justicia se reune con autoridades judiciales y el Govern

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha reunido este miércoles con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Mercè Caso, el presidente de la Audiencia de Barcelona, Antonio Recio, y la presidenta del Tribunal de Instancia de Barcelona, Cristina Ferrando.

En el encuentro, que se ha celebrado en el TSJ de Catalunya, también han participado la secretaria general del Departamento de Justicia i Qualidad Democràtica, Maite Casado, y la secretaria para la Administración de Justicia del Govern, Iolanda M. Aguilar.

Bolaños se ha desplazado a Barcelona para analizar la implementación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia en Cataluña, cuya tercera y última fase se culminó el 1 de enero, con la creación de los 14 Tribunales de Instancia de los grandes partidos judiciales.

El ministro ha compartido los primeros datos que ya tiene el Ministerio sobre la primera y segunda fase, que constatan la agilización en la ejecución de sentencias en Catalunya: las ejecuciones pendientes de admisión se han reducido casi del 30%; y la pendencia de los actos de comunicación ha disminuido un 13,4%.

La Ley de Eficiencia ha transformado los tradicionales juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia, órganos colegiados donde los jueces se dividen en secciones especializadas (civil, penal, violencia sobre la mujer, etc.) y cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico. Se trata de la mayor reforma de la planta judicial desde el siglo XIX y tiene como objetivo que el servicio público de Justicia sea más ágil y accesible para la ciudadanía.

En Catalunya, los antiguos juzgados unipersonales se han transformado 43 Tribunales de Instancia.

Gracias a esta reforma, esta misma semana el Gobierno ha iniciado la tramitación de un Real Decreto que prevé la creación 500 plazas judiciales para reforzar los Tribunales de Instancia de todo el país y otros órganos como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de Justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. En Catalunya se crearán 91 nuevas plazas de jueces, la mayor cifra de la historia, que incrementará la planta judicial un 10,5%.

