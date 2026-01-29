La Abogacía se reúne con el presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia

Analisis del proceso de implantación de los tribunales de instancia y su impacto en la administración de justicia

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, se reunió ayer con el presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (LAJs), Ernesto Casado, para abordar temas de interés para ambas organizaciones.

En el encuentro, al que también asistió la nueva directora de la Oficina de Representación Institucional de la Abogacía, Lourdes Carballo, se analizó el proceso de implantación de los tribunales de instancia y el impacto que está teniendo esta reforma organizativa de la administración de justicia.

Y ambos acordaron trabajar en un marco estable de colaboración para mejorar la calidad del servicio público de justicia, así como aumentar la cooperación entre abogacía y LAJs.

También comentaron el uso que se está haciendo de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) desde que se han convertido en un requisito de procedibilidad. Y analizaron la problemática de los criterios orientativos de honorarios para la tasación de costas que reclama la Abogacía para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Derecho de Defensa.

