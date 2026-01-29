Nace Prada Tax Advisors como boutique especializada en fiscalidad nacional e internacional

Al frente de la firma se sitúa José Luis Prada, socio director

PRADA Tax Advisors es un despacho de abogados y economistas especializado en Derecho Tributario, liderado por José Luis Prada junto a un equipo de profesionales con una amplia experiencia en firmas nacionales e internacionales, así como en distintos ámbitos de la Administración Pública Tributaria.

El despacho cuenta con un equipo multidisciplinar con una sólida trayectoria en fiscalidad empresarial, patrimonial y procesal.

Al frente de la firma se sitúa José Luis Prada, socio director, junto con Anna González y Oriol Pasanau, socios de la firma. El equipo se completa con Sonia Sicilia, asociada senior; Joana Vaz y Carola Forcadell, abogadas fiscalistas; y Amy Fisas, executive assistant y office manager.

PRADA Tax Advisors nace con la vocación de prestar un servicio basado en la excelencia técnica, la eficiencia operativa y una atención personalizada. El despacho apuesta por un modelo de asesoramiento cercano, flexible y altamente especializado, adaptado a las necesidades reales de cada cliente y a la creciente complejidad del entorno fiscal y regulatorio.

La tipología de clientes de PRADA Tax Advisors incluye empresas cotizadas del IBEX 35, filiales españolas de grupos multinacionales, empresas familiares, sociedades y agencias de valores, entidades de private equity, así como patrimonios individuales y familiares y family offices.

