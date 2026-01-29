Nace Prada Tax Advisors como boutique especializada en fiscalidad nacional e internacional

El despacho cuenta con un equipo multidisciplinar con una sólida trayectoria en fiscalidad empresarial, patrimonial y procesal.
Al frente de la firma se sitúa José Luis Prada, socio director, junto con Anna González y Oriol Pasanau, socios de la firma. El equipo se completa con Sonia Sicilia, asociada senior; Joana Vaz y Carola Forcadell, abogadas fiscalistas; y Amy Fisas, executive assistant y office manager.
PRADA Tax Advisors nace con la vocación de prestar un servicio basado en la excelencia técnica, la eficiencia operativa y una atención personalizada. El despacho apuesta por un modelo de asesoramiento cercano, flexible y altamente especializado, adaptado a las necesidades reales de cada cliente y a la creciente complejidad del entorno fiscal y regulatorio.
La tipología de clientes de PRADA Tax Advisors incluye empresas cotizadas del IBEX 35, filiales españolas de grupos multinacionales, empresas familiares, sociedades y agencias de valores, entidades de private equity, así como patrimonios individuales y familiares y family offices.