El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Este plan movilizará una inversión de 7.000 millones de euros en 5 años para avanzar en la ampliación del parque público de vivienda y garantizar el derecho a la vivienda.

La inversión irá destinada al desarrollo de políticas públicas de vivienda que garanticen la asequibilidad y protección permanente de todas las viviendas movilizadas con fondos del nuevo PEV. Además, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

El PEV incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, el Plan impulsará un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información.

Más construcción, más rehabilitación y más protección

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 persigue cinco objetivos estratégicos para incidir de forma estructural en el mercado de la vivienda:

Vivienda pública, protegida y asequible.

Vivienda: rehabilitación bajo criterios de eficiencia y accesibilidad.

Adelantar la edad de emancipación de los jóvenes.

Reducir la tasa de esfuerzo para pagar una vivienda.

Revertir las zonas tensionadas y poner especial atención al mundo rural.

Para la consecución de esos objetivos, el PEV contiene 10 destacados en tres ámbitos concretos de actuación: construcción para impulsar la edificación y adquisición de viviendas; rehabilitación para movilizar vivienda vacía y dignificar viviendas; y protección para no dejar a nadie atrás y garantizar el derecho por encima del negocio.

Construcción:

Impulso a la construcción de nuevas viviendas.

Industrialización del sector de la vivienda.

Medidas para la reversión de las zonas de mercado tensionado.

Ayudas para acelerar la ampliación del parque público

Rehabilitación:

Ayudas para obra de mejora.

Ayudas adicionales para rehabilitaciones en cascos históricos.

Impulso a la movilización de vivienda vacía.

Protección:

Ayudas para la emancipación de jóvenes.

Ayudas para víctimas de violencia machista.

Ayudas a personas y colectivos vulnerables.

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