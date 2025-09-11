PONS IP consolida su liderazgo con dos nuevas incorporaciones en la dirección del Área de Marcas & Brand Intelligence

PONS IP es una consultora global especializada en Propiedad Industrial e Intelectual, con más de 75 años de experiencia en la gestión, protección y defensa de activos intangibles.

Pablo López Ronda se une a la consultora como director de Área, mientras que Ana Teresa Barreto asumirá la subdirección de Marcas & Brand Intelligence de PONS IP.

PONS IP, consultora global de referencia en servicios de propiedad industrial e intelectual, consolida su posición de liderazgo en el sector con la incorporación de Pablo López Ronda como nuevo director del Área de Marcas & Brand Intelligence y de Ana Teresa Barreto como subdirectora de esta división estratégica. Ambos nombramientos forman parte de una nueva organización en la consultora. Tras la creación de una subdirección, PONS IP refuerza su equipo directivo dentro de una de sus principales áreas de negocio. De acuerdo a los datos proporcionados por la EUIPO, PONS IP es la consultora española líder en solicitudes de marcas de la Unión Europea, con más de 16.000 marcas solicitadas hasta 2024 y un crecimiento del 23% en el último ejercicio. Estos datos sitúan a PONS IP entre las principales compañías de IP a nivel europeo en el sector con cerca de 1.000 marcas registradas sólo en el último año.

Con 22 años de trayectoria en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual, Pablo López llega a PONS IP habiendo desarrollado la mayor parte de su carrera en ClarkeModet, donde desempeñó distintas posiciones de responsabilidad directiva y gestión tanto para el área de Marcas como en la Dirección de Ventas, Desarrollo de Negocio y Transformación, entre otras. Con un perfil multidisciplinar, Pablo López es abogado y Postgrado en Propiedad Industrial e Intelectual por ESADE, acreditando su condición de Agente Oficial de la Propiedad Industrial desde 2007. El nuevo director de Marcas & Brand Intelligence estará al frente de un equipo de 30 especialistas que convierten este área en una de las más grandes y reconocidas del sector.

Tras su incorporación como nuevo director del Área de Marcas & Brand Intelligence, Pablo López, señaló que asumir esto supone “ un paso adelante en mi carrera profesional y un reto que afronto con muchas ganas e ilusión, sabiendo que cuento con un equipo excepcional y una compañía que es un referente en la gestión y defensa de marcas. PONS IP no solo lidera el sector, sino que marca el camino y poder contribuir a este liderazgo desde mi posición es, sin duda, una oportunidad única”.

Estrategia de internacionalización

La incorporación de Ana Teresa Barreto como subdirectora, será clave en la estrategia de internacionalización de la firma. Barreto cuenta con más de 20 años de experiencia liderando carteras globales de propiedad intelectual en Europa y Latinoamérica, tanto en firmas internacionales como en posiciones directivas, entre ellas la Dirección General de ClarkeModet Perú. Hasta ahora ejercía como Of Counsel de DLA Piper Perú, donde co-lideraba el grupo regional de Propiedad Intelectual y Tecnología para América Latina. Licenciada Cum Laude en Derecho por la Universidad de Lima y Máster en Abogacía por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, Ana Teresa es miembro activo de organizaciones de referencia en el sector como INTA, ASIPI, APP y AIPPI.

Desde su nueva posición como subdirectora, Ana Teresa Barreto destacó su experiencia en firmas internacionales especializadas en Propiedad Industrial e Intelectual, lo que “me permitirá aportar una visión estratégica para acompañar activamente a nuestros clientes en la protección de su innovación desde una perspectiva global. Formar parte de PONS IP, consultora que lidera el sector y apuesta por la excelencia, es además para mí una gran oportunidad para contribuir activamente al crecimiento y posicionamiento de nuestros servicios”.

Conocidos estos nombramientos Nuria Marcos, directora General de PONS IP, valoró positivamente ambas incorporaciones en la nueva Dirección de Marcas & Brand Inteligence. “En un momento en el que cada vez más empresas españolas y multinacionales de origen internacional confían en nuestra compañía para proteger y explotar sus marcas en mercados globales, estamos muy orgullosos de contar con su talento en el equipo y convencidos de que su contribución será clave para acompañar con éxito nuestra estrategia de crecimiento y expansión global en PONS IP”.

