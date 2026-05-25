PONS IP se incorpora a SQuA para impulsar la protección y valorización de la innovación en tecnologías cuánticas en España

En la última década la innovación cuántica experimenta un fuerte crecimiento, especialmente en la generación de patentes

En esta alianza quedan integradas compañías líderes, centros tecnológicos, universidades y asociaciones sectoriales que representan la cadena de valor del ecosistema cuántico.

España da un paso relevante en la estructuración de su ecosistema de tecnologías cuánticas con la creación de Spanish Quantum Alliance (SQuA), una iniciativa que agrupa a 53 entidades del ámbito empresarial, académico e institucional. PONS IP, única consultora global especializada en propiedad industrial e intelectual que se incorpora a la alianza, aportará su experiencia en la protección, gestión y valorización estratégica de activos intangibles en entornos tecnológicos avanzados.

La constitución de SQuA responde al objetivo de acelerar el desarrollo científico, la transferencia de conocimiento y la aplicación industrial de las tecnologías cuánticas, en línea con la Estrategia de Tecnologías Cuánticas de España y con las prioridades recientemente reforzadas en el ámbito deeptech. Este enfoque sitúa la propiedad industrial como un instrumento clave para proteger capacidades críticas, favorecer la soberanía tecnológica y consolidar una base industrial propia en sectores de alta complejidad.

Ecosistema cuántico

La alianza integra a compañías líderes, centros tecnológicos, universidades y asociaciones sectoriales que representan de forma transversal la cadena de valor del ecosistema cuántico. Entre sus miembros fundadores se encuentran corporaciones como BBVA, Santander, Telefónica, Indra o Fujitsu; centros de referencia como ICFO, Tecnalia, Gradiant o CTIC; universidades como UCLM, UPC, UPNA o UPO; así como asociaciones y entidades del ecosistema como Adigital, Ametic, GAIA o SECPHO, junto a un tejido dinámico de startups y compañías especializadas como Multiverse Computing, Quside, LuxQuanta, Qilimanjaro o IQM, entre otras.

En palabras de Vanesa Díaz, presidenta de SQuA y CEO de Luxquanta, “España cuenta con un ecosistema cuántico sólido, con centros de investigación de referencia y un tejido empresarial en crecimiento. SQuA nace para coordinar este capital científico y tecnológico y posicionar al país como un actor relevante en la próxima revolución cuántica”.

Modelos de negocio escalables

El impulso de esta alianza se produce en un momento de crecimiento sostenido del sector, aunque con retos relevantes en términos de industrialización. Según el informe Mapping the global quantum ecosystem elaborado por la Oficina Europea de Patentes (EPO) y la OCDE, la innovación cuántica ha experimentado un fuerte crecimiento en la última década, especialmente en la generación de patentes, si bien persisten dificultades para trasladar estos avances al mercado y convertirlos en modelos de negocio escalables.

El sector se proyecta como uno de los grandes vectores de transformación tecnológica, con previsiones que sitúan su mercado en torno a los 93.000 millones de euros en 2035. Este crecimiento se apoya en un ecosistema global compuesto por miles de empresas, donde conviven startups intensivas en investigación con grandes corporaciones que concentran buena parte de la actividad en patentes y la capacidad de escalado industrial.

En este escenario, la propiedad industrial e intelectual adquiere un papel estructural. Su adecuada gestión resulta determinante para proteger la innovación, facilitar la transferencia tecnológica y asegurar que el valor generado se traduzca en capacidades industriales y competitividad económica.

Activos intangibles

Desde esta perspectiva, la participación de PONS IP en SQuA refuerza el enfoque estratégico de la alianza en torno a la valorización del conocimiento. La consultora de servicios de propiedad industrial e intelectual cuenta con una trayectoria consolidada en el acompañamiento a empresas tecnológicas, centros de investigación y proyectos deeptech, donde la estructuración de activos intangibles es un factor clave para el acceso a financiación, la colaboración internacional y el desarrollo industrial.

Como señala Luis Ignacio Vicente, consejero estratégico de PONS IP y representante de la consultora en SQuA: “La propiedad industrial e intelectual es un elemento estructural en el desarrollo de las tecnologías cuánticas. Desde PONS IP acompañamos a empresas y centros de investigación en la protección y valorización de sus innovaciones, contribuyendo a acelerar su adopción y a reforzar la competitividad del ecosistema”.

La creación de SQuA y su presentación reciente en Q-Expo 2026, celebrada en Bilbao, refuerzan el impulso de un modelo de colaboración público-privada orientado a posicionar a España en la cadena de valor de las tecnologías cuánticas. La alianza articulará su actividad en torno a los principales verticales del sector, incluyendo computación, comunicaciones y sensórica, promoviendo el desarrollo de talento, la generación de casos de uso y la consolidación de capacidades industriales.

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