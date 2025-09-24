Presentación de la obra "De la cultura del litigio a la cultura del acuerdo"

La presentación tendrá lugar el próximo 30 de septiembre a las 19:30h en Afi Global Education

La obra de Lefebvre, coordinada por Marlen Estévez, socia de RocaJunyent es clave para aquellos que buscan entender e implementar una cultura de acuerdo en su práctica legal.

El evento se desarrollará en formato presencial en Afi Global Education (C/Marqués de Villamejor 5, Madrid) el próximo 30 de septiembre a las 19:30h.

La obra "De la cultura del litigio a la cultura del acuerdo" ofrece un análisis detallado de la cultura del acuerdo, la mediación y la negociación como herramientas efectivas para la resolución de conflictos.

La coordinadora es Marlen Estévez, socia de RocaJunyent, una de las profesionales con mayor experiencia en este área con más de 20 años trabajando en empresas, equipos e instituciones para resolver conflictos, construir acuerdos y liderar procesos estratégicos. Además, dirige el área de Litigación, Arbitraje y Mediación en RocaJunyent, preside diversas iniciativas de impacto social y forma parte de redes de liderazgo.

"De la cultura del litigio a la cultura del acuerdo" cuyo prólogo pertenece a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, analiza el congestionado sistema judicial español y el problema del incumplimiento de sentencias.

Compuesta por tres partes, la obra explora diversos aspectos de la cultura del acuerdo y su importancia en la sociedad actual. A destacar, en la Parte I, se analiza la importancia de la cultura del acuerdo para la convivencia, así como los beneficios de la mediación en la resolución de conflictos.

La Parte II profundiza en los elementos necesarios para la existencia de la cultura del acuerdo, explorando temas como la comunicación no verbal, la negociación asertiva, la inteligencia cultural y la gestión de las emociones, entre otros.

Por último, la Parte III se centra en los métodos alternativos de resolución de conflictos, con especial atención a la mediación como el método más adecuado.

📆 Fecha: 30 de septiembre.

⏰ Horario: a las 19:30h (hora España, CET).

📍 Formato: Presencial en Afi Global Education (C/Marqués de Villamejor 5, 28006, Madrid).

Confirma tu asistencia escribiendo a masculturadelacuerdo.rrss@gmail.com

